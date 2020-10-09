美資撤出｜傳美國商會1.43億低調沽出美銀中心單位

自美國政府宣布取消香港特殊待遇，美國領事館都售出壽山村道豪宅物業後，再有美方售出資產。最新市場消息指，美國商會以暗盤方式，以約1.43億元沽出中環美國銀行中心中層單位，呎價約2.4萬元，較市價低近兩成。美國商會原於1996年以5,400萬元購入該物業，是次沽貨獲利8,860萬元，24年間升值1.6倍。

據《星島日報》報道，香港美國商會近日出售位於中環美國銀行中心的寫字樓，並由仲量聯行負責放售物業。仲量聯行方面表示不作任何回應。本報正向美國商會發言人查詢。

該單位為美國銀行中心19樓4室、7室及13室，合共面積約5,968方呎，以意向呎價3萬元放售。據悉原本今年6月，美國商會將自用逾20年的美國銀行中心單位放租，自己則租用同區面積較細的商廈單位，被指一直低調部署出售物業。

直至本月初，商會委託仲量聯行放盤，先有準買家還價劈低至2.1萬元，大劈30%呎價，因此遭業主拒絕。多個準買家先後出價後，最終以一名買家出價約2.4萬元呎價，以1.43億元售出，呎價劈低意向價20%。相比起中心上一宗成交，高層12室單位，以呎價2.88萬元成交，低逾16%。

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