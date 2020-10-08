【港朝換代】香港樓策廢狠蠢 - 大灣區國舅爺

英國，是香港人移民和走資的首選國家，在國際熱錢流入之際，英國政府也不忘年輕人，在房地產行業連環出招，務求吃人血饅頭刺激經濟之際，也年為年輕人保持希望。

約翰遜是個非常懂政治的人，為幫助年輕人買樓，最新的政策是要求銀行大幅降低按揭要求，容許買樓人士能以低至5%的首期上車，更會以國家擔保的形式，幫助銀行承擔一部份借貸風險。

不過政客之所以是政客，就是懂得隱惡揚善，約翰遜所描述的也非事實全部，一來是英國樓價高，實際情況是頂多借人工4.7倍，不超過5倍，以稅前年薪6萬英鎊為例，其實最多只能借約29萬英鎊。不過，為了照顧到大部份想上車的英國人，以倫敦為例，根據Help to buy scheme的政策協助下，合資格的首置買家最高可以向政府借盡額外40%，加上55%的按揭，買家也是只需支付5%首期，但客觀效果是，推高一些準新樓價格。

英國人向來心思慎密，就算推出BNO港人明年1月起留英「5+1」政策，也不失手段增加收入，開徵海外買家稅，從2021年4月1日起，海外買家在英格蘭及北愛爾蘭置業，就要額外支付2%的購房印花稅，意味未來6個月是低稅掃英國樓的最後窗口。

看完英國，再看看香港政府和陳德霖年代的金管局，只懂得獨沽一味，不斷推出「辣招」，結果是扭曲了市場，令成交萎縮，對壓抑樓價作用十分有限，加上多年來不放寬按揭成數，導致不少買家流向新樓市場，害死不少人，也看到香港行政系統的管治能力之廢、狠、蠢。

大灣區國舅爺