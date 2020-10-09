疫情零售｜鄭志剛：黃金周K11 MUSEA銷售按年彈逾4倍 「內地客對港仍非常重要」

今年十一黃金周旅客驟減，惟因疫情趨緩和，市民紛紛外出消費。新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛接受美媒《CNBC》訪問時稱，旗下於去年8月開幕的K11 MUSEA商場，於黃金周期間生意按年上升415%，上海K11商場銷售升85%，瀋陽K11亦升43%。他直言，港人正出現報復式消費，惟內地旅客對香港依然非常重要，期望關口可盡快重開，旅客可再度訪港。

問到本港樓價會否迎來大型調整，他認為，雖然香港房價難以負擔，惟市場剛性需求龐大，亦有很多「換樓客」，加上低息環境，預期港樓抗跌能力高，中高端樓價仍有5%的升幅。他又指，對本港及大灣區的長遠經濟發展充滿信心，未來視大灣區為重點發展地區，於2025年前，旗下K11品牌將在大灣區發展25個新項目。

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