李華華online│石原女神封盤嫁人 疑似老公登彭博熱搜NO. 1

有日本第一美人之稱嘅石原聰美前排封盤，下嫁圈外男友，大家都好好奇究竟極速私有化女神嘅何許人。日媒最新爆料，石原BB老公喺美資券商高盛任職。貼士一出，噚日就有好多金融才俊用「彭博機」搜尋一名叫做Yu Itoki 桑（san，先生/小姐咁解），短短一小時點擊率就超過200次。截至今日下午6點，全日點擊率就已經超過930次，拋離第二位幾條街，連總統侵侵都唔係佢對手。又咁啱，呢位登上「彭博機」嘅人物熱搜第一位嘅Yu Itoki，居然喺日本高盛任職，雖然冇顯示職位，但似乎石原未婚夫嘅身份呼之欲出啦！

石原BB話過老公係「一般男性」，但入得世界頂尖投行做嘢，相信能力同人工絕對唔錯! 有媒體就話，高盛員工喺結婚對象網站係金字塔頂端嘅人，估計年薪高達2,500萬日圓，折合就超過180萬港元。難怪石原BB同佢拍咗一年就決定拉埋天窗啦。

有網民發現到，日本明星結婚，股市就出現異動。石原BB上個禮拜四宣佈結婚，東京證交所因為系統故障停市全日。對上一次小倉優子結婚日股就跌逾千點，華華就覺得純屬巧合啫。

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