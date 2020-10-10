經濟學玄理｜ 點樣揀好員工？（白雪）

人人都想做老闆，難道人人都適合做老闆？因為之前的文章分析過，做老闆要有老闆命，強行嘗試只會弄巧成拙，而且大多數人渴望做老闆，當然想越搵越多錢，亦不需要受氣，希望自己話事。事實上，好老闆、成功老闆，自然亦需要有好員工配合，雖然有些人不適合做老闆，但可以做最佳員工甚至打工皇帝，年薪過千萬或逾億元，被稱為打工皇帝的佼佼者包括有霍建寧、夏海鈞和劉熾平。今次這篇文章要分享一些揀選好員工的秘訣，包括透過算命及面相，可以尋找一些好員工以及得力助手，令公司業務蒸蒸日上。

尋找一位好員工困難，但同樣做一位好員工亦很困難，但老闆們可以從員工們的八字略知一二。首先可以看看他們的五行是否平衡，打工仔大多數都是五行平穩，基本上都不會欠缺太多和失衡，也不會出現某個屬性太突出的情況，總之就是在一個很平穩的狀態。一般來說，打工仔在五行沒有甚麼太大特點，或者可以說，沒有特點就是其最大的特點。

另外，打工仔一般來說都是身弱，亦代表自身力量不足，不論是工作各方面容易受制於人，所以選擇員工身弱較身強為好。

而且盡量不要選擇正偏財、官殺以及食傷為忌神的員工，事關這些員工心頭高、貪財、脾氣較差、自尊心強等難以控制，不會甘心擔當一位好員工，總希望創出自己一番事業，又或者擔任高層或老闆。

面相方面，好員工的面相有幾個部份需要特別留意，包括眼、鼻和嘴等。因為眼睛要黑白分明而且有神，證明他做事有承擔、決斷力足夠，做事不會虎頭蛇尾，老闆們不用太過操心費神。

鼻方面不要過高以及鷹鼻，因為每件事都有自己想法，不甘聽命於人，加上常懷野心，注重個人利益，為人多攻於心計，所以好員工的鼻大多是偏平和較小，因為鼻為人的自尊心，當鼻小及偏平自尊心亦小，不會太有自己想法，能聽從老闆分咐，加以配合。

嘴方面要厚薄適中，因為太薄代表無情，加上牙齒一定要整齊，代表謹言，言出必行，亦都是好員工的條件。如果口形不正、偏斜、偏薄、露齒，更容易招惹麻煩是非，這樣的人本身口不擇言，常與人起口角之爭，成為你的下屬，總是給你增添麻煩，容易受其連累。

其餘部份包括耳後見腮、輪飛廓反、眉短兼眉尾鬆散亦是用人的大忌，盡量避免選擇。

賺錢除了靠實力和才華之外，用人之道以及得力幫手更加不能缺少，如果請得到好員工，簡直是如虎添翼，更上一層樓，可以助你把事業推向高峰。

白雪

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