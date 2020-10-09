卓越商企孖展731億　超購227倍

【本報訊】 獲騰訊（700）及京東（9618）等做基礎投資者的卓越商企服務（6989）昨孖展截飛，有統計指獲投資者借入731.2億元孖展額認購，相對公開發售部份約3.2億元集資額，超購約227倍。卓越將於下周一截止現金認購，預計10月19日掛牌。

第一服務下周一招股

此外，還有三隻物業股的IPO消息。第一服務（2107）將於下周一起公開招股，招股價介乎1.86元至2.46元，一手2,500股，入場費6,211.97元，預計10月22日掛牌，由海通國際任獨家保薦人。有別於近期新股，第一服務沒引入基礎投資者撐場。

第一服務聯席首席執行官兼總經理劉培慶指，公司過去三年、來自第三方的在管面積比例高速增長，而且是依靠投標得來，而非收購，反映公司憑綠色管理專長，並設目標在2022至2023年，把來自母公司當化置業的在管面積比例降至三分一以下。

據報，合景泰富（1813）分拆的合景悠活已通過上市聆訊，並將引入「新股常勝將軍」高瓴資本等基金，任基石投資者。路透引述消息報道，世茂（813）分拆的世茂服務亦已通過上市聆訊，最快下周評估投資者對IPO需求，預期集資10億美元（約78億港元），中金、摩根士丹利為聯席保薦人。

新股市場盛況不減，熱錢續流入，金管局昨接下20.15億港元買盤，令銀行體系總結餘將於10月13日增至2,770.48億港元。