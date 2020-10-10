創業起義｜假如Kobe Bryant是個香港人（尹思哲）

又來到NBA總決賽，寫稿的這刻，湖人隊經已叫糊，很大機會問鼎今年總冠軍，少不免會令人想起，今年初離世的Kobe Bryant。

毫無疑問，Kobe是當代最偉大運動員之一，他之所以能脫離一般球星，位列「最偉大」的級數，技術和體能反而是其次，強大的精神意志，才是最根本的區別。

世人大概可以分為3種：一般人讓別人決定自己是否成功、時刻等著別人的認可，叻人在完成任務後便會感受到成功，但只有神級的人，從不覺得到達成功的境界，因他們永不言倦，永遠有更多想要完成的事情。

要達到Kobe或Jordan那種神的級數，除了永不滿足現狀，還有一項本領，是正常人多數都不具備的：無論成功還是失敗，他們都有不思考的本領。

球賽餘下最後幾秒鐘，神級球員不會多想成敗得失，射進球的機會率，甚至不會等教練的要求，直接去執行，把球送進籃框內。為什麼不思考是本領？因為過度的思考，只會妨礙你真正去做事情。

除了打球，創業也是一樣的道理。次一級的創業者，老是想東想西，一時要打造完美的產品，一時要找到星級投資人，一時要等待市場出現什麼轉機，才敢去果斷行動。

最近訪問創辦人T，在他移民英國以前，那管上一檔有份創辦的生意，融資了半億美金，但他清楚知道自己追求的是什麼，勇敢放棄和犧牲，來到一個完全陌生的國度重新開始。早在未有BNO Visa時，創辦人T就已斷言，如果真有決心要走，就算沒有簽證，先買張單程機票走了再說。

結果是，在英國政府大開國門、提供了合法渠道的今天，依舊有不少人，明知道需要移民，但總是質疑自己的執行力，擔心移民後的生計，到目前還是按兵不動，這不是過度思考又是什麼？

請不要誤會，我意思不是，你一定要移民，或必須要創業。始終人人追求都不同，若清楚了解明白，自己所追求的生活，留在香港打才是最佳辦法，我絕對支持你留在香港。怕只怕是，你知道你需要離開，奈何因為過度思考，遲遲不敢踏出那一步。

人生苦短，偉大如Kobe，才年僅41歲而已，心動不如行動呀老友。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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