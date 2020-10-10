英國放盤｜曼城大學區2房單位 淨回報逾4厘

有港人業主今個月放盤，物業為曼徹斯特兩房公寓，附車位，室內面積約600呎，現叫價15.5萬鎊（約156萬港元）。

該物業位於M14，臨近曼徹斯特大學，步行3分鐘可抵達大學名校區，15分鐘可抵達市中心。因接近大學區，附近設施齊備，有大型醫院、超級市場和不同類型的餐廳。

該物業現時有租客，月租800鎊（約8,034港元），扣除管理費、地租和租務管理費，淨回報率為4.7%。

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！