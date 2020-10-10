睇樓客逼爆「犯聚」傳警到售樓處掃場

【本報訊】新世界（017）旗下大圍站新盤柏傲莊快將推售，首批折實平均呎價近1.9萬元，略高於旗下同區、鄰近車公廟站的溱岸8號，二手近期呎價約2%。項目原定周四及周五開放予VIP客戶參觀，今才開放予公眾參觀；但市傳有普通準買家及代理以為昨日即可進場參觀，結果逼爆荃灣售樓處，導致警察進場，睇樓慘犯限聚令。

有代理向本報反映，項目周四及周五率先向VIP開放示範單位，昨原定開放至晚上7時；惟到下午4時許，由於現場人流太多，出現混亂，市傳有警察到場處理，令售樓處提早兩小時關門，該代理昨亦取消帶客睇樓。商場方面指沒有警察到場，只是人流太多故取消參觀安排。

街坊指呎價較預期低

柏傲莊作為城中焦點，大圍站出入口昨已佈滿代理。項目周邊並未有大型購物商場，只有金禧商場一個舊式商場；反而食肆林立，除了街頭巷尾有不少食店，尤以斜對面「搵食市集」有不少民生食店。有市民慨嘆留意項目良久，惟「等唔切」而已買入其他物業，並認為「溱岸8號（呎價）都要1.8萬啦」，故呎價1.9萬元不算貴。

居於火炭的黃先生指，呎價近1.9萬元比預料中略低，吸引到自己；惟因為有結婚需要，最終「等唔切」，於7月買入火炭御龍山一個兩房單位。黃先生又指出，大圍站目前配套尚算足夠，但若果柏傲莊居民入伙，而新商場未落成，則可能未必能應付到龐大需求。