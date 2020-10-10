摸魚札記｜RO現在還比會計師賺更多錢嗎（渾水）

三年前我寫過一篇文章《為甚麼RO比會計師值錢？》引起過中環熱話。文中提到RO，也提到會計師，很自然就引起兩個群組的關注，推而廣之慢慢中環人也熱議，不少金融專欄作者或者會計師作者也有針對着我描述的這個現象落筆補充，我非常建議大家找回當時那篇文章看看。

這篇文章在當時會引起討論，並不是我寫得好，而是這是一個普遍現象，很多金融人當時都有點無奈，明明會計師牌那麼難考，RO相對容易，結果前者的努力和回報不及後者高。這個現象明明大家都觀察到，只是沒有人寫出來，我當時寫了，冷手執了個熱煎堆，就紅了。

我既不是會計師，也不是RO，當時我只是描述這個現象並進行解釋，並沒有加入一些主觀價值討論，例如RO是不是應該要搵得多個會計師之類，我沒有討論到這個話題。但是，兩個群組的人各自都捍衛自己的利益，說出自己的心聲。

其實RO和會計師並不是互相排斥，很多會計師都會走去做6號牌的RO，有會計師牌的RO比起冇會計師牌的，當然值錢好多。當時作為初出茅廬的金融作家要起朵揚名，自然要對金融現象有敏銳的觀察，我目的是達到了，至少引起關注，引起討論，而我就是討論的始作俑者。

三年後的今天，這個現象又產生了變化，RO的賺錢能力冇以前咁勁，最主要就係大陸水中斷了。當然RO薪金不會太低，始終他是一間證券行的守門員，有咩事都要搵佢出頭做替死鬼，要處理好多法規上的東西。

除了基本日常工作之外， RO如有很多人脈關係，會帶到刁被公司，這兒的分帳收入是比較浮動的。以前大陸水好興起做證券行，所以有很多RO都會投身被證券行這個產業鏈，不停幫唔同老細「啤證券行」，不過現在此路不通了，證監會處理申請牌照的人也不是傻仔，看到這些人頭RO做完一間又做另一間行，自然會估到發生咩事，牌照也就不那麼容易批了。喺RO供應極緊張的時候，甚至乎帶動埋獵頭行業，只是現在此調也難彈了。

會計師的梯隊向來是比較穩定，當然大環境的改變會令到人工和前路也跟着改變，但總體來說梯隊還是有的，由你第一日入行，你大概可以預知到五年後會發生什麼事，但RO比較難有這樣的晉升梯隊。

路遙知馬力，我們不妨又再看三年之後這個現象又會不會有另一個變化，如果香港還有多三年的話。

渾水

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