型男字典｜法式大鼻子情聖 不費力西裝知性美學（觀奇氏）

久違了的時裝喜劇,很多人首播即日於social media搶頭啖湯瘋狂分享,隔天馬上有人出post寫道「It’s enough 《Emily in Paris》」。 雖說這部新劇的幕後刀手是《sex and the city》的的造型大師Patricia Field,但我今日想講的反而是劇中數位男星的衣著,而且更不是劇中大家迷戀的暖男廚師Gabriel,而是那位「甚麼都放得落肚」的大老闆Antoine Lambert。

說Gabriel靠的是那個有如Hugh Grant一樣的迷人眼神及那不費力的Parisian造型,但劇中那位整天西裝筆挺的大大鼻子情聖Antoine Lambert,其實某程度上代表著有一種成熟男人應有的魅力。先不說他選擇女伴的眼光,他那經常西裝筆挺的造型正正是那種anytime ready的男人應有的態度,不少西裝迷可能會對於他劇中穿著的西裝造型大罵「有無攪錯」,過份的修身西裝加上經常穿著的Point Collar恤衫,缺少了西裝應有精細的details,但卻是相當貼近現實的法國大老闆式的衣著。說法國男士沒有意大利人那種devil in the details我是反對的,因為他們偏好那種更minimal的details,正是很多女士所欣賞的簡潔優雅,天性懂得閱讀女人心的本能,說法國男人是全球最浪漫的男人絕非浪得虚名﹗

觀奇氏最近跟數位好友得出的一種看法,有些人很喜歡隔空批評某位名人照片中穿著的西裝不夠工整,但其實真正的西裝絕不是西裝店那件穿在模特兒公仔身上的道具,而是穿在每位有血有肉會行走的男人身上,盡管你那套西裝的details多到就連裁縫都驚嘆,但過份的迷戀傳統正宗就像一班毒男在迷戀figure公仔而走不出現實的生活。雖然西裝是為自己而著,但得不到女士的欣賞,它的價值只會大打折扣。

