BrandStory｜敢言股評機構The Motley Fool 價值投資者也放棄香港

美國投資顧問萬里富The Motley Fool這周正式宣佈退出香港市場,明言因應《港區國安法》落實,已看不到公司在香港未來3至5年的發展前景,坦言希望將資源投放到更有意義的地方。The Motley Fool的繁體中文網頁,亦在10月5日刊登最後一篇帖文《給萬里富香港會員的信》後,再沒有更新。

香港失去了這間以小丑帽為企業標誌的股評機構,雖然市場回響不算太大,但事實上The Motley Fool代表着一種美國草根投資者的想法,他們沒有政治包袱,亦沒有利益牽連,純粹就是用一種投資者的眼光來看香港,而他們的直率判斷就是,香港短期之內都沒有未來。

The Motley Fool兩位創辦人兄弟Tom Gardner和David Gardner,二人1993年在家裡的車房創業,首份投資建議報告隨意用電郵發給朋友、親戚和舊同學等逾千人,最終竟獲37人肯付年費48美元訂閱,之後他們就正式展開這盤選股生意。

他們的理念就是不扮高深尊貴,不走華爾街(Wall Street)貪婪路線,他們常稱自己走的是「大街路線」(Main Street),投資要公開透明,而且要夠貼地兼大眾化。由於90年代的美國,市場秩序較模糊,理財顧問常向散戶推薦複雜取巧的投資相連壽險,或是來歷不明基金產品,而坊間又有很多仙股炒家,就像現時所謂的「微信女」,在不同投資討論區、聊天室,進行層壓式騙局,並吹捧成交量疏落的細價股,將股價舞高弄低,令投資者損手。

Gardner兄弟因不忿市場亂局,不時在網上踢爆投資騙局,有次在某個周末更發起反撃,連續發文炒作一隻名為「Zeigletics」的虛構仙股,吹捧這家在非洲運送排泄物的企業前景,然後再虛構一間名為「哈利法克斯證券交易所」引人去認購股票。誰知很多炒家上當,加入瘋搶行列,淪為市場笑柄。事件發酵更吸引《華爾街日報》報道,而The Motley Fool就一戰成名,惡作劇更成為他們日後愚人節的指定獻禮。

The Motley Fool取名自莎士比亞劇作《As You Like It》的小丑一角,喻意要以幽默應對殘酷荒謬現實,推崇「愚人之道」,強調誠實正直,還教育投資者要懂得自己掌控財富,保障個人資產。

他們的揀股策略簡單直接,每月只推一至兩隻正股,而且都是價值投資支持者,強調長期持有股票。最經典的選股就是1997年9月力薦Amazon,當時上市只有4個月,升幅已不錯,但市場普遍不看好,而他們仍然力推,甚至建議可長期持有,最終累積至今的升幅已超過400倍;其他早於大行推薦的股票還包括Netflix、Disney、Zoom,Netflix由推薦至今亦錄逾百倍回報。

香港這次失去的,不是簡單一間外資股評機構,而是一間敢言正直的草根投資平台,同時亦喪失了他們背後秉持的價值投資理念。當價值投資者都放棄香港,香港還剩下甚麼?

