BrandStory｜敢言股評機構The Motley Fool 價值投資者也放棄香港

美國投資顧問萬里富The Motley Fool這周正式宣佈退出香港市場，明言因應《港區國安法》落實，已看不到公司在香港未來3至5年的發展前景，坦言希望將資源投放到更有意義的地方。The Motley Fool的繁體中文網頁，亦在10月5日刊登最後一篇帖文《給萬里富香港會員的信》後，再沒有更新。

香港失去了這間以小丑帽為企業標誌的股評機構，雖然市場回響不算太大，但事實上The Motley Fool代表着一種美國草根投資者的想法，他們沒有政治包袱，亦沒有利益牽連，純粹就是用一種投資者的眼光來看香港，而他們的直率判斷就是，香港短期之內都沒有未來。

The Motley Fool兩位創辦人兄弟Tom Gardner和David Gardner，二人1993年在家裡的車房創業，首份投資建議報告隨意用電郵發給朋友、親戚和舊同學等逾千人，最終竟獲37人肯付年費48美元訂閱，之後他們就正式展開這盤選股生意。

他們的理念就是不扮高深尊貴，不走華爾街（Wall Street）貪婪路線，他們常稱自己走的是「大街路線」（Main Street），投資要公開透明，而且要夠貼地兼大眾化。由於90年代的美國，市場秩序較模糊，理財顧問常向散戶推薦複雜取巧的投資相連壽險，或是來歷不明基金產品，而坊間又有很多仙股炒家，就像現時所謂的「微信女」，在不同投資討論區、聊天室，進行層壓式騙局，並吹捧成交量疏落的細價股，將股價舞高弄低，令投資者損手。

Gardner兄弟因不忿市場亂局，不時在網上踢爆投資騙局，有次在某個周末更發起反撃，連續發文炒作一隻名為「Zeigletics」的虛構仙股，吹捧這家在非洲運送排泄物的企業前景，然後再虛構一間名為「哈利法克斯證券交易所」引人去認購股票。誰知很多炒家上當，加入瘋搶行列，淪為市場笑柄。事件發酵更吸引《華爾街日報》報道，而The Motley Fool就一戰成名，惡作劇更成為他們日後愚人節的指定獻禮。

The Motley Fool取名自莎士比亞劇作《As You Like It》的小丑一角，喻意要以幽默應對殘酷荒謬現實，推崇「愚人之道」，強調誠實正直，還教育投資者要懂得自己掌控財富，保障個人資產。

他們的揀股策略簡單直接，每月只推一至兩隻正股，而且都是價值投資支持者，強調長期持有股票。最經典的選股就是1997年9月力薦Amazon，當時上市只有4個月，升幅已不錯，但市場普遍不看好，而他們仍然力推，甚至建議可長期持有，最終累積至今的升幅已超過400倍；其他早於大行推薦的股票還包括Netflix、Disney、Zoom，Netflix由推薦至今亦錄逾百倍回報。

香港這次失去的，不是簡單一間外資股評機構，而是一間敢言正直的草根投資平台，同時亦喪失了他們背後秉持的價值投資理念。當價值投資者都放棄香港，香港還剩下甚麼？

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