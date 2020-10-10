全球樓行●專欄︱英國細價屋是收租神器？（非水魚）

近月來不少香港人對投資英國樓興趣大增，但由於當地樓市因疫情和印花稅假期已變得熾熱，本地買家亦有一定的自住及投資需求，而海外買家申請承造按揭的時間較長（一般為六個月或以上），本地賣家一般只考慮賣給本地買家或海外現金買家，所以不少香港買家考慮用full pay形式購入單價較低的英國物業。

這些物業不外乎有起碼以下其中的一個特徵：

一、房屋有根本性結構問題，買回來後需要花費修繕；

二、地契或業權有問題不能輕易承造按揭；

三、房屋位於較貧困或治安較差的區域。

近期有網友向我查詢，說正在full pay購入一個距離曼城市中心20分鐘車程的永久業權（freehold） 二手兩房排屋，已委託律師及測量師查過房屋沒有以上第一和第二類的問題，成交價只需9.5萬鎊，每月收租525鎊，收租回報達每年6.6%，他認為是一個很好的產生被動收入資產，打算長期持有收租。

從回報數字上看的確是很吸引，有人可能覺得是絕世筍盤，但其實這類房屋在英國很常見，本地投資者也不特別感興趣。

該區有比例上較高的政府福利房屋（council house） ，也沒有好的中小學，英國人比較着重鄰里及社區質素，預計此類排屋基本上難以找到收入穩定的優質租客。

雖然永久業權房屋沒有地租和管理費，但每年維修保養費用也不少，例如換門鎖70鎊、換洗衣機400鎊、維修牆邊輕微滲水800鎊，這些開支加起來也差不多等於一至兩個月的租金。假若需要維修屋頂要付5,000鎊，已經等於10個月的租金收入。英國法例比較保障租客，如果這些房屋問題遲遲不處理而影響租客健康，租客可從法律途徑向業主申索賠償。

另外，若委託當地租屋中介找新租客，一般要付第一個月租金的20-40%或至少約300鎊（以較高者為準） 作服務費，另外租金較低的單位須每月從租金收取10%或至少約50鎊的租務管理費，但租金較高的單位則每月收取7-8%管理費。

細價樓的賬面收租回報雖然吸引，但有關基本固定開支如買賣物業費用、基本維修及中介開支等不會因樓價低而相應按比例減少，甚至已等於幾個月的租金，稅前實際租金回報可能會大幅減少，投資者應考慮所有長期開支去決定該資產是否能產生預期的被動收入。

非水魚

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