快運環港遊機票兩小時售罄

【本報訊】國泰（293）旗下香港快運（HK Express）上月預告推出Staycation空中版「UOFlycation」環港遊，昨開售機票，票價最低388元起，其後升至1,288元，直逼香港來往台灣票價，且開售兩小時內已火速售罄。

連雜費最低消費528元

據香港快運網站，「UOFlycation」航班編號UO1800，分別於下月1日、7日及8日下午2時30分起飛，並於下午4時降落；其中11月1日票價定為388元，7日及8日為568元及668元，票價隨市場反應調整。所有航班旅客均需支付機場建設費90元，香港特別行政區旅客保安費50元，故機票連雜費最低消費528元。

機票昨午5時開售，記者約5時20分登入網站，11月1日出發的票價已升至796元；下午6時，11月7日票價升至1,088元，市場反應熱烈。半小時後，已見11月7日及8日航班客滿，11月1日票價升至1,288元起，到近7時亦售罄。

快運指，旅程中每位旅客將獲派來自韓國、日本和泰國等特色禮物，望能解港人「思鄉」之愁；旅客除欣賞香港景緻，亦會參加有獎遊戲。旅程期間，旅客須配佩戴口罩及保持社交距離，公司亦會量度旅客體溫及加強機艙消毒等。