英國成交｜港人134萬買曼城3房屋 平同區14%

英匯英國物業顧問葉桃樂指，該行於10月促成一宗成交，新買家為香港投資客。該物業為半獨立屋，座落曼徹斯特M9 Higher Blackley區，三房間隔，室內面積約800呎，屋齡約40年，有前庭及後花園，成交價為13.3萬鎊（約134萬港元）。

該獨立屋靠近A576大路，距離市區約4英里，附近有大型公園和高爾夫球埸。原業主開價約13萬鎊（約130萬港元），雙方議價後以13.3萬鎊（約134萬港元）成交，成交價比該區同類型物業便宜約14%。原業主在2006年以約10.7萬鎊（約107萬港元）買入，14年後轉售，帳面賺幅為25%。

葉桃樂指，此買賣在今年7月頭促成，當時已公佈《港區國安法》，港人開始追捧曼徹斯特物業，成交量倍增。

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