第4季展望｜經濟復蘇轉溫和 滙豐︰投資者將遠離賺息度日

滙豐銀行全球資產管理（HSBC Global Asset Management）周五在倫敦發表第4季經濟展望報告，他們認為全球經濟將出現「剔」型反彈，步入較為溫和的第二階段復蘇情況，預料未來6至12個月，經濟只能回復至武漢肺炎爆發前90至95%。

HSBC Global首席策略師 Joseph Little指出，第3季經濟復蘇正在減速，之前強勁的消費亦開始放緩，因為仍受到社交距離限制的影響，預料經濟將進入長期的低產出階段。

經濟只作「剔」型反彈，他認為這意味市場將出現一種新的區間震盪情況（Range-bound scenario），隨着各國政府持續的巨大財政刺激方案，投資者將面對低息環境的現實，遠離過去靠賺息度日的環境（Coupon clipping environment）。而這將引發市場在第4季出現巨大的資產平衡配置（Great rebalancing）的情況，投資者將遠離政府債券。

他認為投資者會增加與通脹掛勾的債券和黃金，作為資產配置組合，由於政府債券回報不佳，股票資產雖然過去回報不好，而且波動較大，但預料亦會吸引資金流入。他認目前是長期投資者入市的機會，尤其涉及亞洲增長和科技相關的投資基金。

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