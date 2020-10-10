憧憬紓困達共識　美股初段造好

【本報訊】白宮對推出更大規模紓困方案持開放態度，美國眾議院議長佩洛西發言人Drew Hammill昨日稱，財長姆欽和佩洛西周四下午再通話，冀取得紓困方案共識；消息帶動下，紐約股市昨晚初段造好。

傳AMD洽購賽靈思

本港時間周五晚上10時，道指報28507點，升78點或0.27%；標普500指數報3464點，升18點或0.52%；納指升91點或0.8%，報11512點。美滙指數偏軟，曾跌0.38%至93.25；現貨金價曾升1.47%至每盎斯1,921.72美元。美國8月批發庫存按月升0.4%，好過市場預期。

《華爾街日報》周四引述消息報道，AMD正洽商收購賽靈思，料今次交易作價約300億美元（約2,340億港元），較賽靈思錄260億美元市值高15%。賽靈思不評論市場傳聞，公司股價昨日創新高，曾升15%至122美元，AMD股價曾跌3%至83.81美元。彭博指，今年全球晶片業界併購金額逾740億美元，當中包括英偉達上月擬斥資400億美元，向日本軟銀收購Arm股權。

阿里巴巴美股周四破頂，升越300美元。據路透報道，台灣鴻海精密趁高位沽貨獲利，其子公司以295.84美元均價，出售63萬股阿里美股，套現1.864億美元。阿里巴巴美股昨日由高位略為回落，曾跌0.79%至298.02美元。