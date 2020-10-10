全球樓行●專欄︱台南宜居10年大樓 兩年升25%（張紹權）

「府城台南」位處台灣西南平原的南端，西臨台灣海峽，在早期歷史中，台南為原住民的生養之地，自明朝中葉起，始開啟內陸漢族的移民之門。擁有「鳳凰市」別稱的台南市，是全台灣歷史最悠久的城市，被列為古蹟的有54個，其中，屬於國家級地位的一級古蹟便高達7個之多，不論是質或量皆為全台之冠。台南除了是文化古都之外，也有集合先進科技大廠進駐台南的南科，所以台南可說是世上稀有集文化古都和科技之城於一身的「古今文化科技之都」。

說南科是台南發展最重要的命脈，一點也不為過，受惠於南科近年發展速度快，尤其善化因為距離南科近，樓市也受惠最多，不僅一手樓價普遍站上2字頭，10年內的大樓成交也衝上每坪20萬元新台幣，最近2年樓價大漲了25%。全台35至45歲的年輕人有約4成想移居台南，也希望到台南工作，最重要的原因就是因為南科，台南各公司將釋出6,600個以上的職缺，更有4成薪資在3萬元新台幣，包括台積電、群創光電、台灣穗高、錸恩帕斯、能元科技等多家科技大廠都有職缺釋出。

而距離南科稍有距離的安南區，則是最近頗受南科人士青睞，這與興建中的北外環道有關，未來北外環道完工後由安南區到南科車程可壓縮在10分鐘，鄰近的北區又有好市多等成熟的生活機能，因此一手樓盤銷售熱度高，樓盤直逼2字頭。

台南市2020年第一季樓宇價格指數108.95，為台灣六都中最高。台南市財稅局表示，主要因比較基期均價較低，也代表近年推動宜居城市及都市投資建設，增加住宅需求，帶動了台南房地產成交活絡。

公共設施的完善也有助吸引大型企業集團加碼投資、增加就業機會，市長黃偉哲上任迄今年7月底已提供7萬5,475個工作機會；上半年台南市失業率3.8%更為六都最低，低於同期全國失業率3.9%，企業投資帶來的就業成長不言而喻。

依財政部財政資訊中心統計資料顯示，台南市近5年首購族增加7萬2,207戶，成長12.1%，為六都（統一）最高。樓價上升雖造成市民負擔增加，但真正要探討的是樓價的負擔能力。

台南財稅局指出，依台灣內政部不動產資訊平台統計，2020年第一季台南市的樓價所得比為7.28，低於全國平均8.62，為六都最低，樓價最筍，最易上車！

依台南財稅局統計，自2011年縣市合併以來，已完成財務結算11個土地開發區，有68億元新台幣繳入市庫，優先運用於重大市政建設支出，如興建圖書館新總館、亞太國際棒球訓練中心、市立美術館、各重劃區內的公園兼滯洪池；尤其中國城運河星鑽地區，中國城拆除並改造成《福布斯》雜誌評譽「世界七大期待公園」——河樂廣場，不但市容改變，更提供更多休憩場所及更佳生活環境，未來台南都市的規劃發展令人值得期待！這是適合港人移居的好選擇。

張紹權

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