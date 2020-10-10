全球樓行●專欄︱ 賄絡籠位 切勿以身試法（陳臻瑋）

上星期的文章一經刊出後，筆者接獲十多宗關於籠位的查詢，一般只會查詢服務內容及價錢，查詢籠位確實是多年前開始經營以來首次遇到的！

本星期再針對籠位問題，深入探討其運作機制。總括來說籠位有三類：貓籠和小型犬籠（10公斤以下）、中型犬籠（10至20公斤）和大型犬籠（20公斤以上）。曾經有主人詢問，他的狗狗屬於中型犬，但短期內的中型犬籠已滿，是否可以預約大型犬籠，答案是：不可以。

儘管透露一個行內祕密，雖然寵物只需隔離7天，但籠位預留的規則是以連續14天都有可使用的籠位才會預留給申請人。為甚麼？看看你的輸入同意函（入境許可證）就會知道了，防檢局給予申請人7天的入境寬限期（高雄則是14天），假如主人申請了11月1日，獲批的話可以於11月1日至11月7日攜帶寵物入境，若主人於11月7日入境，後面還有7天的籠位可以作隔離檢疫。所以籠位爆滿的情況，不是因為一個月有30隻寵物要進來，真正的數量可能只有一半而已，截至10月8日，桃園及台中檢疫所12月可供預約的籠位只剩約一半。

有寵物主人查詢，現時是否只有桃園及台中檢疫所可以隔離，筆者的答案：可以是，可以不是。是，是因為現時自香港出發的民航客機只有「因航」可承運寵物，而目的地只有台北，從台北入境的寵物，只能在桃園或台中隔離；不是，是因為你還是可以乘搭私人飛機，於高雄入境，屏科大的籠位正隨時恭候你的寵物入住，還有150平方呎的房間且不用關籠，24小時空調，所以筆者給寵物主人一個跳脫傳統思維框架的建議，嘗試與其他主人包一架飛機，分攤費用。此外，中華航空公司剛公布從今年10 月19日至12月31日恢復極之少量（約一周一班）香港往返高雄的航班，但該航班能否承運寵物亦未能確定，詳情請洽詢票務部。

最後，在上期文章刊出後，竟然有一位寵物主人嘗試向筆者行賄，提出以金錢透過筆者和防檢局的關係，給他騰出一個較早的籠位，還聲稱是他的代辦公司教唆的。筆者馬上向香港廉政公署查詢，回覆是行賄者雖然使用香港電話號碼，但主要人物（筆者和檢疫官）和事件（行賄）都在台灣發生，故署方以沒有執法權，和行賄者並非直接賄賂檢疫官為由拒絕調查。雖然這事件並沒有進入過任何司法程序，但筆者藉此提醒各位主人，教唆行賄和行賄均屬違法，切勿以身試法。

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