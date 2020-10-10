拒絕大水漫灌 易綱︰盡可能長期實施正常貨幣政策

人民銀行行長易綱今日在《中國金融》雜誌發表文章，提及中國的金融情況，他強調人行將盡可能長時間實施正常貨幣政策，保持正數利率，以促進儲蓄和收入合理增長，是全球主要經濟體中少數實施正常貨幣政策的國家。

人民銀行努力保持資產負債表穩定，例如在2018年以來，商業銀行平均法定存款準備金率從15%降至9%左右，銀行資金增加的一部分用來歸還中央銀行借款，實現為資產負債表縮表；同時人民銀行通過實施再貸款、再貼現等貨幣政策工具，又相應擴表，令資產負債表保持穩定，有效令貨幣信貸增長。

中國民營企業和中小微企業融資情況正增加，截至8月尾，普惠小微貸款餘額14萬億元，同比增長28.4%，已連續6個月創記錄新高，涉3,062萬小商戶；8月新發放小微企業貸款平均利率5.14%，較2019年12月下降0.8%。

易綱強調會促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長，堅決不會推「大水漫灌」，減少經濟波動，同時避免股市炒風。

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