港滙強勢｜金管局再接錢 最新注資31億港元

港滙持續偏強，再次觸發7.75兌1美元強方兌換保證。金管局再度承接美元沽盤並放出港元，最新於今早清晨（即紐約周五尾市）交易時段向市場沽出約31億元，連同昨日在本港交易時段的操作，兩次合計變相向市場注資51.15億元。經T+2兩日後結算後，下周二（13日）本港銀行體系將增加至2801.48億港元。

由4月至今，金管局累計接錢2,002億港元，單計10月金管局接錢137.18億元，接錢後紐約尾市時段，港滙仍徘徊7.75附近水平。

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