進軍中國｜UNIQLO內地直營店數首超日本 創辦人柳井正：目標開3000間

隨著內地疫情緩和，日本快速時裝品牌UNIQLO於當地大量開設分店，其直營店的數量首次反超日本。UNIQLO母企迅銷（6288）創辦人柳井正接受《日經新聞》訪問時透露，未來將在中國開設更多門店，若按中國的13億人口計算，預計可開設3,000間分店。

據報道指，截至今年5月底，UNIQLO的中國門店數目為745間，隨著內地疫情緩和，集團以每月開7間店的速度，將分店網絡擴大到更多城市，至8月底內地分店數量已增加至767間，超越了日本國內直營店（764間）。於2015年8月時，該品牌在內地僅有387間分店，即5年間數量增加了一倍。

截至今年8月底的全年業績，UNIQLO於日本收入約8,729億日元（約640.5億港元），佔整體銷售額約三成，包括香港及台灣在內的大中華地區收入為5,025億日元（約368.7億港元），佔銷售額約兩成，仍未能超越日本，惟隨著內地分店數大增，銷售數據亦有望逆轉。柳井正表示，「內地電商及支付系統發展迅速，如果將電商及實體店給合在一起，銷售額有望達2萬億日元」，品牌在中國率先採用O2O營運模式，讓日本國內業務可以用作參考。

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