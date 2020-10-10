全球樓行●專欄︱港英買樓大不同 英式置業思維你要知（余偉龍）

香港人愛快、靚、正，時間就是金錢，所以買樓流程也要快及簡單方便，最好即日約個地產經紀，一日內看幾個單位，甚至幾個屋苑，只要覺得單位合適，就可即場交支票落定金及簽合約，及後的手續不多，找個律師處理法律文件，再向銀行申請貸款，基本上只需兩至三個月時間，就可成功買到樓。

但在英國買樓卻完完全全是兩回事，往往需要一年半載時間才能買到。買家如已找到合適的樓盤，想以按揭的方式購買，在一切順暢的情況下，最快也需要兩個月的時間，而一般正常的情況是三至四個月左右，但有時甚至需時半年才能成交。另外，在香港，一個大型屋苑會有幾十個單位可供挑選，但在英國，因為房屋類型以獨立或半獨立屋為主，在一個區域內，同一時間只會有十數間房屋放盤，如果想在好學區內置業，甚至只得幾間屋可供選擇。就算有幸能找到心儀的房屋，購買前亦要做各種調查，以確保房屋質素，所以在英國買樓，由尋找樓盤到成功交易，一般需時九個月至一年時間。

英國買樓速度為何如此的慢？原因有很多，而英國的地產經紀則是核心原因之一，相比起香港人工作的高效率，英國人則慢工出細貨。如以電郵與英國地產經紀溝通，每次回覆可能需要一個工作天，如等了三數天後對方仍沒有回應，則可能另需電郵提醒。電郵溝通雖然慢，但法律文件上的細節更改及確認，不同專業的報價更新及確認等，皆需電郵才能完成，這些來來回回的查詢與回覆，最少也要數日才能處理。

除了電郵溝通緩慢這問題外，英國地產經紀有時亦會對查詢不作回覆，原因無他，只因買家不是英國當地人。英國工時較短，地產經紀也着重成功率及效率，因此當服務二手樓買家時，他們有個不成文的規定：首先會服務本地的買家，然後是本地的投資者，再來是有僱用代理（sourcing agent）的海外投資者，最後才是海外的買家。本地買家清楚了解所需的自住房屋要求，而本地投資者亦熟悉買賣流程，因此這兩類買家深受地產經紀歡迎；而海外買家則既不熟悉當地文化及物業市場，亦不了解英國買樓的流程及操作，地產經紀為免麻煩，一般不大願意提供服務。加上有些海外買家，因不熟悉英國買樓的操作，以漁翁撒網方式，向數間房屋同時出價，當成功後卻又反口，此舉使英國地產經紀及賣家們有不愉快的經驗，因而導致有些賣家指明不會賣給海外買家。

除了以上的問題外，一樓一agent也造成了英國買樓速度緩慢。與香港一間屋放盤給10間地產公司的情況不同，英國賣家只會放盤給一間地產公司，換言之，一個地產經紀只能代表一間屋，如要看10間屋，就要約10個地產經紀。雖然有些地區來來去去都是某幾間地產公司， 但樓盤對接的代理卻有可能不一樣，由此可想而知，只是想單純地找個適合的樓盤，所需的時間也不會短。

憑以上的內容可知，香港人身為海外買家，在英國要找到合適的樓盤很難，而出價能被賣家接受則更難，整個找尋樓盤過程，又難又緩慢，直到賣家受價後，才算真正的啟動買賣流程。在正式的買賣當中，買家首先要委派一名產權轉讓律師（conveyancing solicitor），負責法律文件的處理，一名測量師負責驗樓及估值，並須聯絡按揭助理，啟動按揭的申請程序。以上三方雖然可以同步進行，但當中如稍有差錯、文件不齊、溝通誤會等，或遇上法律條文需時間釐清及來回談判、樓宇有問題需超預算才能維修等各種問題，買樓時間輕則須延長，重則須砍掉重練，導致費時失事。

因着以上種種的買樓流程問題，英國樓市衍生了兩大角色：一是sourcing agent，負責幫忙找樓盤；二是英式置業助理，協助處理買樓當中的大小事宜。這兩大角色令港人購買英國物業事半功倍，既可避伏之餘，又可省時省力，更可避免因為買樓而心力交瘁。至於兩者如何發揮作用，下期同大家詳細解之。

余偉龍

移民分析師 余偉龍︰https://www.facebook.com/Smart2GoJason

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