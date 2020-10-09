理財深度遊｜iBond另類選擇！7間銀行港元外幣定存大比併 最高達10厘息

政府即將推出新一批iBond（通脹掛鈎債券），今次的最低保證息率有2厘，明顯較現時一般做3個月港元定存只得0.25厘至1厘左右息率為高。如果嫌iBond唔夠高息而不作認購，但又想幫手頭資金搵出路，其實都仲有銀行新開戶定存優惠及外幣高息定存可供選擇。

今次主要比較部份銀行最具吸引力的港元及外幣定存優惠，各具特色。綜合7間銀行的港元及外幣定存優惠（詳見附表），入場門檻由1000港元起，惟大部份優惠均需透過指定途徑申請。

在港元高息定存方面，工銀亞洲推出「e開戶」新客優惠，合資格客戶在成功開立綜合賬戶後首3個月內及12月31日前經手機銀行成功開立3個月港元定存，可享4.2厘息率優惠，存款金額更低至1,000港元、而累計存款金額最高為8萬港元。假設客戶以8萬港元叙造3個月定存，全期利息可得840港元。該行又有「e開戶多人同行優惠」，如新客再推薦2人並開立8萬港元3個月定存，每人均可獲200港元額外回贈，即全期賺息1,040港元。惟要留意，如客戶在定存到期前提取，該行除了不支付所有應計利息及回贈外，更會收200港元手續費。

信銀國際亦有「3.8%活期儲蓄年利率獎賞」，新客戶透過inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，並於3個月內每日平均結餘達10萬港元，可享3.8%活期儲蓄年利率，即可獲955港元活期獎賞，不過期內可享有活期獎賞之金額最高為10萬港元。如新客同時申請Motion虛擬信用卡並於發卡後首3個月簽賬滿3000港元，可額外得400港元獎賞，於明年1月31日或之前開立1戶通戶口，又可額外獲100港元，即最高可享1888港元現金獎賞。

本地龍頭銀行滙豐亦有推出「外幣兌換及定期存款新資金優惠」，該行客戶由即日起至12月31日，以合資格新資金兌換外幣及開立1星期或1個月定存，可於原有利率上享額外加1%年利率，入場金額為3萬港元或以上等值。現時該行的尚玉客戶叙造7天港元定存息率為5厘，即全期可得28.7港元利息，其他類別客戶的7天港元定存息率介乎1.8至4.9厘。中銀香港亦有「特優港元定期存款優惠」供客戶選擇，選用該行「綜合理財服務」的個人銀行客戶，透過兌換現有澳元、紐元、英鎊或加元資金開立等值港幣5萬元或以上的7天定存，亦可享4厘息率。不過要留意，滙豐及中銀的港元定存優惠均須透過指定途徑申請及為兌換資金，想享高息港元定存，即意味需先將手頭外幣兌換成港元才可享有關優惠。

外幣定存息率相對較高息，參考以多間銀行亦有提供的英鎊定存優惠，以南商的「倍高息定期存款」冠絕同儕，該行客戶於10月30日前以5000英鎊開立7天英鎊定存，息率高達10厘；該行另設「外幣兌換優惠」，如「南商理財」客戶透過指定渠道以電匯價將1萬港元或以上資金（以每筆交易計）兌換英鎊至外幣儲蓄賬戶或同時開立定存，可獲20點子兌換優惠。

中銀香港和滙豐亦有7天英鎊高息定存，分別為9.8厘及8.8厘息率。至於東亞的顯卓理財客戶以等值5萬或以上港元兌換資金敘做7天英鎊定存，亦有5厘息率，至於綜合戶口客戶亦有4.5厘息率，惟有關優惠每天上限等值100萬港元，客戶亦需在兌換英鎊後2星期內叙造有關定存才可享優惠。

除了英鎊，坊間亦有其他高息外幣定存選擇，如信銀國際客戶於12月31日前，經該行指定渠道以新資金1萬元人民幣叙造1年定存，可享2.1厘息率。富邦的「外幣定期存款優惠」則以澳元最高息，該行客戶於12月31日前以等值10萬港元或以上資金於該行分行兌換外幣並同時叙造7天澳元定存，可享9.1厘息率，即全期可收174港元利息；該行另有人民幣7天定存達8.8厘息率及紐元7天定存8.85厘息率。

雖然外幣定存明顯較港元高息，但仍需留意個別銀行會就電匯收取手續費，故此在兌換資金叙造外幣定存前，記得計及匯率兌換、電匯買賣差價等成本，及留意匯率波動等風險，以免賺息蝕匯。

記者：投資組

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