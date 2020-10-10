魑魅魍魎｜「國調基金」疑似成新國家隊（十一少）

「國家隊」擁有一股神秘力量，每次在資本市場出手，總也贏面高，跟注的投資者要贏錢也不難，但要分辨出「真‧國家隊」倒也考功夫，畢竟內地政治環境和資本市場波譎雲詭，往往一雞死一雞鳴，而最新有手影的疑似就是「中國國有企業結構調整基金股份有限公司」（簡稱「國調基金」）。

國調基金在香港的新股市場及A股市場，幾乎有贏無輸，自3月起先後參與諾誠健華（9969）、康方生物（9926）、沛嘉醫療（9996）、農夫山泉（9633）、明源雲（909）等的新股遊戲，全數升幅驚人；至於在A股市場，這基金的表現同樣凌厲，非常有參考價值，A股的投資者記得注意，在此不贅。

這間國調基金，於2016年9月經國務院批准，受國務院國資委委託，成為由中央企業國有資本運營公司，過去幾年一直作風低調，但隨着金手指效應初現，也開始惹來內媒注目。

8月的內媒訪問國調基金董事長朱碧新提到，基金總規模3500億元（人民幣‧下同），也不諱言「絕大部分項目跑贏大盤」，形容一共90個多個項目，連續四年也盈利，平均年化收益20.6%。

事實上，每個年代也有不同的「國家隊」，但往往也會「見光死」，越走越低調，最出名的當然是中金，之後也出現過「證金」、「證金資管」、「滙金」等等，且看這個「國調基金」可以走多遠。

另一方面，有些私募基金也有國家隊的威力，如近年急速冒起的高瓴資本，或當年的博裕資本，同樣也是非常值得投資者去跟注的對象，玩新股遊戲出神入化，相信該基金的LP（有限合伙人），身家已經進漲不少。

香港本來就是一個能夠協助既得利益者洗黑錢、走資的集中地，奈何現時角色逐漸被刻意邊緣化，營成一個中港雙輸局面，你說他們傻不傻？

十一少

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