新盤動向｜逸璟．龍灣遲近年半終於收樓 加推20伙1房均價1.62萬

今年新盤撻定王之一的中冶置業（1618）旗下青龍頭逸璟．龍灣，遲收樓接近一年半，導致今年有28個買家決定終止交易，合共則有33宗撻定，撻定率高達4成。發展商最新公佈項目即將入伙，會以現樓重推。今日加推20伙單位，全部屬1房間隔，折實平均呎價16,198元，比2018年11月最初價單均價14,831元，2年賣貴9%。

逸璟．龍灣新價單涉及20伙，均位於2座的1房單位，該批單位實用面積介乎300方呎至429方呎，新價單提供最高12%折扣，折實價介乎489萬元至701.1萬元，折實呎價由14,734元，折實平均呎價為16,198元。

逸璟．龍灣原定去年6月入伙，因為項目山坡工程問題而遲遲未獲政府批出入伙紙，距離預計關鍵日期至今已近一年半，不少買家由今年初開始撻定，年內錄得28宗撻定個案。中冶置業按照一手銷售條例向該批買家退回定金，情況罕見。

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