【本報訊】備受投資者注目的螞蟻集團，在港交所上市聆訊遲遲未通過，或未能趕及在美國總統大選前招股，勢必增加不確定因素。母企阿里巴巴（9988）昨日創新高後倒跌1.2%，收報286.2元，為重磅科技股中唯一錄得跌幅。

港交所上周進行螞蟻上市聆訊，惟至今仍未有通過聆訊的風聲；而螞蟻尋求中港同日定價、同日掛牌做法，由於兩地交易結算程序不同，最終或在定價後六個交易日（T+6）才掛牌，較港股IPO一般T+5為長。此亦令螞蟻在大選前掛牌的時間更緊張。

彭博指，受累華府或出招限制支付寶的美國業務，螞蟻招股進度恐延遲。若螞蟻要趕在美國大選前掛牌，最遲月中便要通過聆訊；據報，若有關進度再延遲，令螞蟻招股期跨越美國大選，勢增不明朗因素，屆時螞蟻面對的市場風險將升溫。

市場日前傳出美國正考慮限制旗下支付寶及騰訊（700）微信支付，以防堵其威脅國家安全，引起市場關注。《經濟學人》報道形容，螞蟻的崛起引起白宮鷹派憂慮。螞蟻一旦成功上市，市值將追貼全球最大銀行摩根大通。該報道指，螞蟻目前在全球有逾10億用戶，其支付網絡去年經手16萬億美元交易，連接8,000萬個商戶，且僅是「前菜」，因依附支付功能下，還建立了借貸、投資及健康保健業務。若此類金融科技企業向政府及其他平台提供更多數據，或帶來更多監視和操控，這亦是遭中共控制的螞蟻、不受外國歡迎原因。

專家維持對阿里正面看法

美國制裁中資的方式，近期有以行政命令要求TikTok及WeChat在美下架，另一板斧則如去年處置曠視科技般，列入黑名單。耀才證券研究部副經理譚智樂指，若與螞蟻上市進度相關消息只是由外電傳出，「大家都係估估吓」，對阿里走勢仍維持正面，上望300元或更高；又指阿里衝高回落屬正常，現價可追入，較保守投資者亦可分注吸納，「現價買第一注，280元水平入第二注」。

譚又以美國制裁WeChat為例，當時不少大行已指騰訊的美國業務佔比低，影響不大，故料以中國業務為重的阿里或螞蟻面對相似情況，影響同樣不大。

至於把螞蟻列入黑名單，令美資投行等迴避與其或阿里進行交易方面，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，短期發生機會很微，雖然美國要對中資出手，但亦需要預留彈藥，「若特朗普要在月內開戰，頭號目標應該係騰訊」；他指美國對螞蟻的限制，較大機會影響其向國外市場的發展步伐，如到其他成熟市場收購公司或受阻。重磅科技股中美團（3690）表現最好，彈1.2%至270元；京東（9618）及騰訊齊升約1%，分別報307.8元及539.5元。