全球樓行︱曼城樓業主教路防中伏兩大要決

英國樓市逐漸火熱，不少港人移民英國部署當地置業或是投資英國樓收租。任職金融業的八十後黃小姐4年前開始投資英國曼徹斯特（Manchester），平均每年買一間英國樓，現時持有4間英國樓的她正為退休理財作準備。

近年不少港人投資英國樓或中伏收場，不論是新樓爛尾，或是樓宇估價不足，令按揭貸款出現問題。她亦開設fb專頁「不做買樓花的水魚- Manchester買樓手記」分別曼城買樓心得。

初哥不宜沾手英國HMO劏房

不願出鏡的黃小姐坦言，投資初哥不宜沾手英國劏房 House in Multiple Occupation(下稱HMO)，一般HMO會有3個或以上的租客。她指現成的HMO並不便宜，因為已有租客及「做靚盤數」，在當地買舊屋翻新成HMO，裝修費是樓價的2至4成，真是「妹仔大過主人婆」。

目前仍是疫情高峰期，為了避免有人中招，感染其他人，業主更要負責整裝HMO的費用，以防爆發感染群組。加上租客對於HMO要求是希望有酒店式裝修，但又希望付出的租金比一房公寓更便宜。此外，一般HMO也是由業主包水電費，在扣除維修費及水電費令HMO的租金回報並不太可觀。「你好難控制人點用水用電，而且英國水電費比香港貴好多，如果一個人用到啲嘢好污糟，其他人都唔會鍚住用，收樓時又要畀多筆。」

而且轉售過程很麻煩，不可在英國屋網Rightmove出售，要經過Sourcing agent 出售給投資者要不就要還原原本的裝修，還要花費一大筆錢。

避免投資一手樓花

相比香港的發展商，由投地，建設至開售，入場門檻高。黃小姐透露，英國做發展商是很容易，而且英國政府規管樓花開售十分寬鬆，只需要跟市政局取得預售證即可開售，即使是實力參差﹑近年才成立的小型發展商，沒有往績，資金實力存疑仍可輕鬆開售樓花，甚至連開發的資金都是「左借又借」。

加上一手樓樓價比同區二手樓高出2至3成溢價，管理費較貴外，不要相信保證租金回報，例如，一個單位票面上約有2000英鎊（約19,640港元）租金，背後或有回佣，發展商付出優惠或是免租期給租客「一手樓講有多少厘的回報，頭兩年都唔係太可信，佢有方法令你睇到呢個數字，但是過了保證回報期，現實租唔到咁多」她又指，如果香港投資者看到有租客，租金回報不是太差，這些都是發展商「martketing 技倆」。

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