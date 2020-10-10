國金89樓｜4,000萬走數案 印度過江龍vs.收樓大王（程總裁）

本總裁坐喺國金頂樓，自然收到好多風吹嚟吹去，金融界唔少，二、三線富豪同樣多花生食。近月有單「印度過江龍」追收「收樓大王」4,000萬港元欠款嘅爭執，由英國打官司打到嚟香港，銀碼多少唔重要，最重要係條氣唔順。

介紹返，喺香港發迹半個世紀、擅長喺樓市撈底嘅印度裔富豪Harry Mohinani家族，喺英國有間皇冠酒店，2011年簽約交畀香港著名「收樓大王」、同恒地（012）一齊發展樓王天匯嘅培新集團（Peterson Group）持股嘅隆堡（Rhombus）去管理。

不過雙方好快起爭執，皇冠酒店指控隆堡管理不善，例如換一個門鎖使咗2,000鎊，裝修廚房用22萬鎊，租影印機一年2.6萬鎊（後尾傾到減價6折）；高級音響離奇失竊；更重要係部份年度會計賬項出現問題，亦遺失不少單據等。

到2014年，酒店業主一方決定Terminate同隆堡嘅協議，更將管理不善問題告上英國法庭，最終勝訴，管理公司被判罰4,000萬元。

離奇嘅係，Mohinani發現，隆堡出現資產轉移情況，當中Rhombus Hotels & Resorts (Asia)資產以派股息方式將資金轉去母公司Profitmax，Profitmax資金再被轉走至近乾塘，培新家族成員楊世杭同楊紹東父子都離開呢間公司董事局。

而培新持有的Rhombus(HK) Management Ltd.股份亦轉去一間BVI公司，連辦公室都賣埋，Mohinani就覺得係有意隱瞞隆堡同培新兩間公司嘅關係。

最終2017年，由於英國冇資產剩，Mohinani嘅酒店集團轉戰香港興訟追收4,000萬元，雖然都係勝訴，但收回資金仍然非常有限，清盤仍然進行中。

本總裁忽然諗起，信置（083）主席黃志祥1987年時，曾經用空殼公司透過自己間證券行買1萬張期指，股災令佢虧損10億元，曾經打算將空殼公司清盤當冇事發生過，當時港督衞奕信召見佢「傾偈」，最終收返7.5億元。

其實培新集團好有錢，當年有份幫「四叔」李兆基收樓打江山，現時業務橫跨全球，彭博曾報道過佢哋家族身家達300億至400億元，閒時熱心公益。不過4,000萬元數未還，中間是否有內情？可能真係要等楊氏家族解畫。

程總裁

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