全球樓行●專欄︱孤島中的難民 （Billy Wong）

隨著脫歐的來臨，英國內政部銳意改革目前的難民政策。內政大臣彭黛玲日前在保守黨內部會議發表演講時，就直言目前的制度，已經是破爛不堪，故必須重建一個更「堅實而公正的制度」。可是，內政部考慮在大西洋偏遠的孤島，建立甄別中心的消息同時流出，即時惹起民間及人權組織強烈的批評，違反人道主義精神！

內政大臣在會議中表示，明年會透立法徹底改革源用了幾十年的制度，並強硬地形容「反對這項改革的人，是為毫無理據的人士辯護，並揶揄必定有大批人權專家，會向她教授偉人的人權理論！」矛頭直指非法移民在人口販子的安排下濫用程序，並由左派的律師和工黨捍衛他們的權益。 內政大臣敵意的姿態昭然若揭，人權律師及組織馬上群起而攻之，一方面指她的指控失實，另方面批評她冷酷無情，完全違反人道主義精神。

說到難民政策與人道主義，港人一般較難以理解，而且問題太遙遠，往往令我們難以明白當中的同理心。因為在殖民地時代，香港對難民的責任是「收容港」，一批批越南船民只可進入「禁閉式難民營」而等候甄別到外地。到了今日即使仍有「酷刑聲請」，但香港基本可自行甄別遞返，在港一直未有惹起太大關注。如果你有意移民英國，就必須理解英國這方面的人道主義的精神。事實上，從非洲、中東等戰亂地區，是真真實實有大批真難民，而英國本著國際責任和人道主義，必須提供人道救援，令他們重獲新生。只是不法的人口敗子，利用政策漏洞魚目混珠而己。

說到人道主義，如果那些是非法入境者，讓他們在孤島或拘留下等候遞返當然問題不大，但雞與雞蛋的問題是，在甄別前是無法介定難民和非法入境者。資料顯示，目前難民一般要等候半年或以上，如果一刀切地把他們安排在孤島等候，某程度上就是半禁閉式的難民營。大批真假難民在長期困獸之鬥下，必定衍生大量罪案問題，包括性侵、暴力、甚至大規模騷亂將會無日無之。從過往香港難民營的歷史，甚至近年澳洲把難民中心，設在南大平洋新幾內亞和那魯鄰近島嶼的經驗，都得出同樣的結果。

縱觀上述情況，內政部要解決這個問題，似乎只有透過徹底改變制度，重建一個合法、有效而快速的甄別制度。

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