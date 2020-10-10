柏傲莊示位｜數百市民排隊6個鐘睇樓 警再次到場 車淑梅：機會同中六合彩差唔多

疫情有爆發第四波跡象，政府限聚令依然未有取消，但今個周末有一個地方人頭湧湧，就是新世界（017）旗下大圍站上蓋項目柏傲莊位於荃灣的售樓中心。昨日開價後，今日早上11時起公開示範單位並正式收票，下午兩時， 荃灣愉景新城出現逾300米睇樓客人龍，龍尾一度要等6個鐘，場面相當墟冚。

柏傲莊昨日開價，首批單位180伙折實均價近1.9萬元，貼近大圍二手成交呎價，1房入場費630萬。項目昨日開放予VIP率先參觀，但由於人流太多，售樓中心被逼提早兩小時關門。今日早上11時起正式開放示範單位並收票，荃灣地鐵站內一早堆滿大批地產代理，由港鐵站前往愉景新城的天橋人流擠迫。

在天橋入口位置，有代理以「免排隊」作為招徠，吸引睇樓客查詢。

現場商場保安表示，商場並沒有報警求助，懷疑是區議員再次向警方報告，所以派出軍裝警員到場了解情況。商場保安表示，沒有規定代理「撈客」的位置，只是勸喻代理要預留空間作為通道予商場客人出入。

記者現場所見由於天橋堆滿人群現場相當悶熱，商場需要額外放置抽風機保持室內空氣流通。發展商表示，為分隔睇樓客，今日分三個時段讓參觀者進場，每個時段限人數600人，即是今日最多可讓1800人進場參觀示範單位。

著名電台節目主持車淑梅在大圍住了逾30年，知道有近年大圍難得一見的大型新盤，今日特地和家人來參觀示範單位，尤其心儀600呎單位。不過，參觀示範單位的人龍大打蛇餅，預料「入飛」認購情況必定超額，她笑言「同中六合彩的機會差唔多」，惟有持平常心。

她續稱，柏傲莊配套理想，除了交通便利，更有大型商場，「對大圍人來講，係一個夢想！」對於示範單位的各項智能或創新家居專利設計，她大表讚賞，尤其浴室的Laundry+，把洗衣、晾衣、熨衫三合一；而她丈夫、前港台助理廣播處處長張文新最喜歡浴室的手機充電兼播音裝置，方便他在浴室邊為手機充電、邊聽電台。對於疫市下的樓市前景，車淑梅亦表示不太擔心，毋懼入市。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！