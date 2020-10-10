全球樓行︱港人搶貴樓價 縮沙不成交惹怒英國業主

一本BNO護照掀起港人移英熱潮，連帶港人亦開始瘋狂搶購英國樓，然而英國置業方式與香港不盡相同，英國沒有臨時買賣合約，也沒有「落定」習俗，而是4至6個月後直接成交。有經紀指，香港人瘋搶英國二手樓，在沒有付細定之下，轉頭卻反口不買，令當地人十分反感，更揚言不賣給海外買家，尤其是香港人。此外，有香港的英國樓資深投資者指，最近新買的英國樓中，有業主要求買家先付1%定金，令她感到驚訝。

英國統計局資料顯示，7月份英國樓價全面上升，全國樓價年內上升2.3%，其中大倫敦升1.3%，而港人最愛投資的曼城，其西北區樓價上升3.5%。樓價上升，除因早前英國政府宣佈，首置客購買50萬英鎊（約491萬港元）以下的住宅物業，可豁免繳付印花稅外，香港人盲搶當地樓，間接令當地樓市升溫。

經紀：港人縮沙 令買賣氣氛差

英匯英國物業顧問葉桃樂表示，當英國政府公佈BNO政策後，「香港人驚死買唔到咁」，曾有香港大手買家一口氣買下6間英國樓，最近又再添置多1間。不過，亦有部份「臨時縮沙客戶」，當睇中物業後，見多人出價怕買不到，最後以高價奪得，但當獲驗樓報告後，卻因要額外支付維修費用，覺得自己買貴貨，決定「縮沙」。

另外，他亦指有部份港人買家或因估價不足及按揭審批出現問題等，最終決定不買，但此等行為反令當地業主感不被尊重，因當地買賣樓宇一直沿用這個方式，講求信用。他無奈指，「其實真係令到我哋香港人被睇低，因為現時港人搶完之後，覺得貴又唔買，又無畀定金，本地人唔係好喜歡香港人，令成個氣氛好差。」他又指，坊間曾有代理遇到英國業主要求預先繳付1000英鎊（約9820港元）的定金。

英國業主對港人投資者有戒心

開設FB專頁「不做買樓花的水魚- Manchester買樓手記」的英國物業資深投資者黃小姐表示，現時不少英國業主開始對海外投資者有戒心，更表明不會賣給海外投資者，更不可以睇樓。

她指，目前英國樓海外投資者有7至8成都是香港人，「香港人買樓唔落定，覺得無所謂，又無成本，見到第二間好啲，就放棄之前嗰間。」所以本地業主見有3至4個買家，即英國買家出價低，也會傾向賣給本地人，認為他們是真正的用家。

早前購買物業時，她曾遇到有英國業主要求預先繳付1%的定金，恐防亞洲買家出價後反口不買。她亦指日後簽訂臨時買賣合約，或成新趨勢。

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