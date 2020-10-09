Samsung Galaxy手機爆安全漏洞 Wifi自動連接中資伺服器 公司未否認：不儲存個人資訊

Samsung旗下Galaxy系列手機疑出現重大安全漏洞。近日有網民使用Samsung行貨手機連接Wifi時會自動連接另一個由中國公司控制管理的域名名稱系統（DNS）伺服器，公司回應時未有否認，僅指DNS不會儲存任何個人資訊，惟資訊保安專家認為，Samsung未有做好產品開發及管理，香港用戶網絡痕跡或會外泄。

近日在連登討論區及HKEPC討論區上，有網民指其Samsung香港行貨手機，連接Wifi時，預設連接的其中一個DNS是中國公司「南京信風網絡科技有限公司」營運的114DNS（114.114.114.114），變相若用戶只要以Wifi連結上網，便會連去114DNS，擔憂個人資料會「被送中」，但有網友質疑該網民曾下載中國營運商製的應用程式，認為只要設定靜態IP時刪走114DNS便可解決問題。

簡單而言，DNS負責將互聯網域名（網站）及IP地址互換，就如互聯網的電話簿，當我們輸入網址時，DNS便會工作搜尋相應IP地址。

據本地《ePrice》及《ezone》測試，若使用Samsung Note 20及 S10 Plus行貨連接Wifi，發現除Wifi網絡商提供的DNS外，手機會同時連接一間名叫Cogent Communication的DNS服務供應商，而該公司背後正是由114DNS控制。

Samsung回覆本報查詢時未有正面回應公司是否預設114DNS於旗下所有Galaxy系列手機之中，僅稱非常重視客戶的私隱及個人資料的保護。當手機連接Wifi網絡時，DNS只會傳送網站的IP地址，並不會儲存任何客戶的個人資料，也不會追蹤用戶所瀏覽的網站或收集瀏覽的內容。

據官網顯示，114DNS源自南京信風於2010年為中電信（728）及中國聯通（762）兩個大省約2, 000 萬寬帶用戶提供備份服務的超大型DNS 系統。由於中國用戶使用Google DNS 8.8.8.8會較慢，因此在中國114DNS較受歡迎。

專家：或泄露用戶網絡痕跡

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生指，Samsung今次問題「幾嚴重」，主要由於Samsung預設網路設定但沒有通知受影響客戶，而且在管理開發上亦見疏忽，令針對中國用戶的產品在其他地區發售。

他認為，今次香港行貨手機出現問題屬罕見，估計主要由於該批產品原在中國發售，因而預設DNS並非本港一般採用的Google 8.8.8.8。楊和生相信，關鍵在於114DNS是否屬可靠供應商，因個別供應商能引導用戶前往虛假網站，而最大的安全隱憂是用戶的網絡痕跡外泄風險網站，但認為現時一般應用程式均會網絡加密，資料數據「被送中」機會不大。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦認為，Samsung是次屬技術小錯誤，但相信用戶數據資料不會外泄。兩人均認為Samsung應儘快解決，並建議用戶若擔心可使用CloudFlare的1.1.1.1服務或VPN方式上網。

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