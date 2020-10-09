牛津道1號「炒燶」輸600萬

【本報訊】豪宅市道前景未明，一名地舖炒家疑「炒燶」九龍塘豪宅，牛津道1號雙號屋以1.96億元易手，連使費料蝕600萬元離場。

商舖投資者元雪全2017年以1.9億元購入九龍塘牛津道1號雙號屋，最新傳出以1.96億元易手，呎價38,712元，計及使費或蝕600萬元離場。元雪全投資不少地區舖位，如市建局重建前炒賣觀塘輔仁街商舖；而上述洋房2011年以1.8億元從內地金達煤焦董事長馬力農購入，一度成銀主貨。

另外，全城聚焦大圍柏傲莊，新界東二手樓價受壓；沙田蔚景園兩房戶以648萬元沽，屬同類近期新低。中原地產馮澤源指，蔚景園錄本月首宗成交，2座中層B室，實用379方呎兩房戶，議價後以648萬元沽，呎價17,098元；同類兩房戶9月以668萬元售，較之平20萬或3%。原業主1997年以312萬元入市，賬面獲利336萬元，升值逾倍。

麗港城一個月賣貴11%

中原地產洪金興指，觀塘麗港城本月錄六宗成交，平均呎價15,524元；其中16座高層D室，實用687方呎，三房套房間隔，向正東望園海雙景，議價後以1,100萬元易手，呎價16,012元。屋苑14座高層E室，面積同為687方呎，8月時以988萬元售，呎價14,381元，同類單位個多月賣貴112萬元或11%。原業主2004年10月以292萬元買入，持貨16年獲利808萬元離場，升值逾2.7倍。