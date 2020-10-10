恒指未隨A股復市走強　守兩萬四關

【本報訊】中國長假期結束，惟港股仍受外圍不確定因素影響，未有跟隨A股走強。恒指昨高開150點後，一度升至24343點，創近三周高位；其後沽壓重，尾市守住二萬四關。恒指收報24119點，跌74點；連升兩周飆883點。H指報9617點，插6點。恒生科指終止五連升，收報7503點，跌7點。港股通恢復、刺激主板成交，達1,125億元，為兩周新高；北水錄淨流入36.53億元，規模相對長假前小。

藍籌股普遍向下，港交所（388）跌1.5%；友邦（1299）跌0.4%，合共拉低大市30點。滙控（005）昨定立新「零碳」目標，包括至2050年融資和投資組合達「零碳」、及未來10年為可持續發展項目預留最多1萬億美元融資和投資額度等。滙控昨升0.2%至31.45元。

長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實（1113）。披露權益顯示，10月5日至10月8日間，兩人以平均價38.234至38.991元購入長實72.8萬股，涉約2,800萬元；增持後李嘉誠及李澤鉅持股比例增至35.64%及35.7%。

馬勵志調任高銀高級顧問

近期財困的高銀金融（530），早前獲長實（1113）牽頭洽商87億元融資，亦是長實高層馬勵志加入高銀董事局一大原因；但高銀最新公佈，馬勵志已辭任公司副主席及非執行董事，調任為高級顧問，昨日起生效。

另外，被指是中共高級特工的向心旗下創業板公司中國趨勢（8171），早前被停牌後申司法覆核，質疑聯交所決定不合理；聯交所庭上強調中國趨勢2014年來均虧蝕，法庭不應輕易干涉。

A股長假後復市表現強勢，加上9月財新中國服務業PMI錄54.8勝預期，並連續五個月處擴張區間；滬綜指收報3272點，升54點；深成指報13289點，揚381點。兩市成交達7,113億元人民幣。多個板塊直線上升，化工股漲逾4%、鋼鐵、房地產股、煤炭股升2%至3%。

離岸人幣兌美元曾升破6.7關口至6.6984，為去年4月以來首次，每百港元等於約86.5元人幣；在岸人幣兌美元一度升穿6.71關口，收升971點，創逾15年來最大升幅。