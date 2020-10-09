CCL連升兩周　現見底迹象

【本報訊】本港二手樓價有掉頭向上趨勢。反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL），最新報178.05點，按周升0.74%，連升兩周。

豪宅率先見V形反彈

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周四大整體指數齊升，是近七周首次出現。當中CCL連升兩周，最新報178.05點，按周升0.74%；CCL連續五周企穩176點水平，跌幅持續收窄，出現見底迹象。如果下周沒有重返176點水平，即可確認樓價成功見底；展望中秋前後樓價可以重拾升軌，並於未來數周公佈的CCL開始反映。

大型屋苑報180.38點，按周升0.38%，結束連續三周企穩179點；中小型單位報178.14點，按周升0.50%，結束連續三周企穩177點；大型單位報177.63點，按周升2.01%，升幅為73周以來最大。豪宅樓價早前跌至172.85點後，連升兩周共2.76%，走勢率先出現V形反彈。

九龍CCL_Mass報175.17點，按周升0.34%，連升兩周共1.27%。早前新界兩區率先尋底，今周九龍樓價亦跟隨其後，確認尋底成功。

新界西CCL_Mass報168.10點，按周升2.43%，升幅為23周新高。港島CCL_Mass報183.11點，按周跌0.71%，連跌兩周共1.45%，繼續尋底，但離底不遠。新界東CCL_Mass報188.40點，按周跌0.66%，連續三周企穩189點水平。