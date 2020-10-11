分道揚鑣｜平治退股北汽合資公司 料北汽核心技術受限

平治與北京汽車（1958）正式分道揚鑣，MBtech（平治技術）集團現已從北汽德奔退股，北汽將無法再享受平治輸出技術。

北汽德奔為北京汽車與平治技術在2015年成立的合資公司，雙方最初的持股比例是51:49。在北京設立了總部，並且在德國史特加（Stuttgart）設有辦公室。

中國企業信息查詢企查查數據顯示，北汽德奔在今年5月註冊資本從1000萬美元變更為6,902萬美元，企業類型由中外合資變更為中方獨資，管理層團隊中的外籍人員則全部退出。

北汽德奔是國內僅有的一家專供自主品牌的合資技術中心，主要向北京汽車提供服務，進行高階產品研發。而平治技術由丹拿汽車（Daimler AG）於1995年投資成立，2011年被法國工程設計與科技諮詢集團AKKA Technologies收購了65%股份，但丹拿汽車依舊是平治技術的主要客戶。

全球汽車產業信息服務平台蓋世汽車分析指，平治技術幫助北京汽車消化吸收從紳寶汽車（Saab Automobile）處收購來的車型平台技術，以及從平治汽車處轉讓過來的W212平台（原來的平治E級平台）技術，是北京汽車賦予北汽德奔的重要期待，但目前效果不顯著，可能是導致北京汽車和平治技術最終分道揚鑣的一個重要原因。

隨平治退出，意味著北汽接下去在有關車橋方面的相關核心技術上面會受到限制。

北京汽車上周五收報3.23元，無升跌。

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