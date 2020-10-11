通告︳高銀折讓1%配售最多13.9億股

●9月底停牌至今的高銀（530）以1元價格，配售合共最多13.98億股新股份予不少於六名承配人，較停牌前價格1元折讓1%，配售股份佔擴大後之已發行股本16.67%。

公告中沒有公佈承配人身份，指料將根據上市規則於公司進一步公告中披露，所得款項用於償還債務及集團一般營運資金。

●龍源電力（916）9月完成發電量358萬兆瓦時，按年增6.78%。 其中風電減少1.14%，火電增加39.3%，其他可再生能源發電量增加 9.67%。

今年首9個月，公司完成發電量量3,793萬兆瓦時，按年增加3.65%。

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