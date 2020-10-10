【趣Blog Blog】李澤鉅的宿命 - 股榮

當李嘉誠過去一周連諾貝爾獎亦沾上邊（曾支持諾貝爾化學獎及醫藥獎最新得主），「高興得淚下」時，另一邊廂，李氏本港上市王國股價卻江河日下。長和系除港燈（2638）外，今年跌幅普遍達三成；雖則表現與其他地產股類同，但對比李嘉誠基金會及維港投資持有的「玩具」，以倍數回報急升，長和系股價相形見絀。

李嘉誠2018年5月10日正式退任，當時長和（001）及長實（1113）股價約80及67元，目前兩者股價分別是47及38元，累跌約四成，慘烈程度不遜滙控（005）。長和系無論名義上及執行上，已由李澤鉅揸旗，但坦白講，大眾仍視超人為背後話事人，選擇性地對號入座。中環中心賣得好，自然入超人數，內地不斷走資賣產（包括近兩年），藍絲及小粉紅只會說別讓李嘉誠跑了，而非說別讓李澤鉅跑了。好嘢credit自動過數予超人，但講到樓盤質素不佳、股價陰乾式下跌，就入晒李澤鉅數。

疫情下，股價跌非戰之罪，但慘在當新舊經濟股差距越走越遠，當李嘉誠創業投資公司維港投資，過去數年不斷點石成金，單是早年入股的Zoom，今年股價飆六倍，超人持股市值達115億美元（約900億港元）；按彭博推算，已佔其總身家三分一，接近長江基建（1038）總市值。

而早於facebook上市前，李嘉誠共投入4.5億美元（35億港元），相當於3%股權；如未曾減持，現時賬面價值達220億美元，超人早年已宣佈會將fb股份捐給慈善基金會。以回報計，李嘉誠退休前透露過，過去最賺錢的科技公司投資是Spotify，直言「賺100至150倍」，Spotify今年再升近七成，回報料進一步提高。

甚至乎，數年前以千五萬元入股一間加拿大醫療科技企業，亦錄逾30倍回報。所講是WELL Health Technologies（TSX：WELL），為加拿大卑詩省連鎖診所，通過收購診所和電子病歷提供商，並以人工智能和大數據等科技手段提高診所效率，今年疫情下推虛擬診所服務，股價漲四倍。

未來數年，維港有份投資的初創如植物牛肉Impossible Foods、全球跨境支付企業Airwallex將上市，以至市場最熱的生物科技，亦不乏超人投資身影。

七年前馬雲說過，時代不同，昔日遊戲規則及行業生態已完全改變，要保持創新，才能迎合新世代轉變，「這是互聯網的時代，不再屬於李嘉誠了。李嘉誠在他那個時代，真的很不錯，但現在已不可能出現另一個李嘉誠」。

全球十大市值企業，除沙地阿美及畢菲特旗下巴郡，清一色為科網巨企。舊經濟下，李嘉誠時代的確過去，但新經濟下，李嘉誠已轉型為造王者，打造另一個時代。繼承舊經濟企業的李澤鉅以至長和系，要再歷一次重大變新及轉型，始有望打破「我老竇係李嘉誠」的宿命。

股榮

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