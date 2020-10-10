黃大仙舖劈550萬沽

【本報訊】受疫情打擊，商舖市道低迷，市場屢現蝕讓成交個案。其中，黃大仙雙鳳街一個燒味餐廳地舖，最初開價3,600萬元，劈價550萬元，最新以3,050萬元沽出，原業主八年間明賺暗蝕50萬元離場。

原業主八年蝕50萬

市場消息指，黃大仙雙鳳街20號地舖，建築面積1,000方呎，門口闊約23呎，舖頭深約40呎。原業主叫價3,600萬元放售多時，最新劈價550萬元，減幅約15%，以3,050萬元成交，樓面呎價約3.05萬元。據了解，該舖位現時由「英都燒味廚房」租用，每月租金約8.4萬元，租約期至明年3月，租金回報率約2.6厘。

土地註冊處資料顯示，地舖原業主以冠忠國際有限公司名義，在2012年4月以2,900萬元購入舖位；是次沽貨，八年間賬面計獲利約150萬元，但連同轉手的手續費，相信原業主明賺暗蝕約50萬元離場。

資深投資者李根興表示，這個黃大仙地舖在坊間已經放盤多時，舖位價錢一減再減，雖然舖位處於斜路位置，但附近人流算旺，舖頭門面夠闊，對正燈位，又有長情租客，租金回報相對穩定；可惜位置始終是黃大仙，預計日後新買家甩手比較難。

另外，這間地舖最大問題是後巷燒味工場屬於另一個業主，擔心若另一位業主不續租，餐廳經營即時出現問題，租客會難以做生意。