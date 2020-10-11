異動空間 ︳人仔急升阿爺慌了？（魏力）

股市角度去睇，「十月驚奇」暫時應改為「十月驚喜」，特朗普中武肺令市場驚一驚之後，就換來連日的升市。拜登民調大幅領先，市場認為係好消息，炒上；兩黨就刺激方案爭拗不斷，投資者當耍花槍，繼續買貨等握手言和。

上周更有經濟研究機構認為，無論邊個勝選，股市都會升！點解？因為消除不明朗因素，白宮可集中精力振興經濟，加快復蘇步伐。更重要係，美國經濟已衰無可衰，疫苗面世後，明年中將可控制疫情，推動經濟重新出發，逐步推高通脹，令風險資產（股票）繼續造好 ！魏力認為，講到尾都係資金泛濫，只要無大鑊嘢爆，音樂椅遊戲就繼續，戰友落場無問題，但切忌深入敵陣，在逃生門附近博殺就算，撤退時都可快人一步。

擔憂通脹令銀紙貶值，美滙指數上日跌0.6%，失守20天線再次尋底，下方支持位於92.8水平；人仔跌穿6.7大關（意味升值），創一年半新高，強到阿爺要周末出招，遏止人仔升勢。人行宣佈12日起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率由20%降至0%。

有何啟示？該措施意味降低購滙成本，鼓勵企業購買外幣（例如美元），中期而言將增加人仔的沽售壓力。另一方面，以往內銀每做一單遠期購滙，就會有一筆美金被央行凍結，變相增加銀行的成本（亦即客戶成本），如今準備金歸零，有助降低企業購滙成本，也可說是對內銀的雪中送炭。

魏力

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