【灣區風情】雪姨買樓摑王晶一巴 - 程凱

這周在YouTube界有件頗為矚目的事，就是人稱「雪姨」的YouTuber，拍片分享她如何一炮過花950萬元，買入寶馬山花園一低層567呎單位，而單位更是已故才女林燕妮故居。

雪姨原開價1,150萬元，還價900萬元後，最終拿出一張950萬元支票，即日full pay，成功打動業主；她說這是買給媽媽養老居住的單位，還會再花50萬元裝修，之後會再拍片分享單位如何大變裝。

這成交吸引不少財經版報道，無不讚嘆雪姨財力。要知道這星期，《蘋果》才剛報道金管局前行政總裁陳德霖，同樣一炮過以1,080萬元購入灣仔辦公室，疑似用作競選辦公室；如今一位區區YouTuber，財力竟可與陳總相提並論，令人敬佩。

YouTuber這一新世代工作，雖未至於令人發大達，但默默耕耘做出成績，始終令人敬佩；但那位自以為是的愛國大導王晶就曾睇死YouTuber，在大台節目上質疑拍片賺到幾多錢？夠不夠買樓？甚至揚言YouTube可能會早過他被市場淘汰。

不知道王晶何來的自信，認為自己會長青過YouTube，但由五年前他說的這番狂妄之言後，世界變了，而且是翻天覆地的變。HKTVmall市值已超越TVB，李嘉誠退休都靠投資年輕人的創科事業賺錢；當年大明星范冰冰又因陰陽合約被拉，重罰10億元，成龍更被內地影迷臭罵成老土的票房毒藥。

今時今日，王晶可能繼續自我感覺良好，拿昔日所謂「成功」欺壓年輕人。可是，看中共限娛令如何令影視業風聲鶴唳，疫情又令明星無工開，被迫四處𢱑撈，有些過氣明星更「淪落」YouTube拍片，做着被他看不起的工作；當內地連續兩套動畫《哪吒》、《姜子牙》大賣，連演員都不需要的時候，中國電影行業有幾成功？

像王晶這些愛國老人，不時嚷着中國要崛起，但卻處處打壓年輕人，限制思想自由，趕盡殺絕，我實在想不到這國如何可以崛起。

程凱

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