柏傲莊收4,000個認購登記 400米人龍排隊8個鐘等睇示範 入票市民：「點都搏左先」

PS5（Sony PlayStation 5）接受預定要通宵排隊、抽新居屋市民凌晨已排隊，輪到今年全城焦點新盤大圍柏傲莊，過去兩日繼續出現排隊人龍，今日荃灣愉景新城售樓廠外，儘管已分流將入票人士及參觀示範單位人士分開，現場依舊有長達400米人龍到場參觀示範單位。發展商剛表示，項目已錄得4,000個認購登記，以首批180伙計算，超額認購21倍。

新世界發展(017)過去周五公佈柏傲莊定價，首批呎價1.8萬元後，本周末日開放示範單位及供公眾入票，繼周末逾千人迫爆售樓處後，今日周日假期，到場「入飛」人龍不絕，對於該盤首日已收2,000原，中籤揀樓機會形同抽居屋，有市民直言：「點都搏左先。」

柏傲莊挾鐵路雙綫匯聚，及總數提供逾3,000伙規模，成今年城中矚目新盤。昨首周末供市民參觀示範單位，場面哄動，因應限聚令未除，為減人頭湧湧盛況，發展商將參觀示範單位及到場入票人士，分開兩條隊伍，發展商採取派籌方式，供參觀示範單位人士預先取籌；另一條隊伍只供入票。

今日假日到場入票的廖先生表示，預算花700至800萬元購買一房單位，認為項目交通配套方便，惟現場人流太多，直言：「點都搏左先。」故選擇只入票，而不參觀示範單位。

另一位現居東區的劉小姐表示，心儀項目位處地鐵站上蓋，交通配套方便，預算以約700萬元購入項目一房或兩房單位。劉續指，現場參觀人流太多，加上網上亦有示範單位相片可供參考，故選擇只入票，不排隊參觀示範單位。

柏傲莊示範單位設於荃灣愉景新城，繼昨日出現逾300睇樓人龍後，今日連同地產代理，現場所見仍有大批人士聚集現場，龍尾位置顯示牌，指預計參觀時候需等候8個鐘，場面依然墟冚。

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