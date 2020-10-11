何車500｜財險高息11厘（何車）

中鐵建（1186）今年以來股價大挫38%，業績並無倒退，以致估值超殘。其他鐵路基建股中交建（1800）與中鐵（390），今年平均只跌30%，高鐵相關股中車時代（3898）更只微跌2%。

1）今年首季，中鐵建盈利按年大跌24%，但第二季則按年回升17%，而上半年新簽合同又增長20%，趨勢非常良好。兩星期後宣佈的第三季季績，將不會令人失望。

中鐵建今年盈利預測222億元人幣，增長10%，預測PE僅2.9倍，較8年平均折讓六成。中交建與中鐵平均預測3.2倍，中車時代11.1倍。

2）中䥫建今年預測PB僅0.27倍，低到無倫，較8年平均0.87倍折讓七成。中交建與中鐵平均預測0.28倍，中車時代高達1.17倍。

3）中鐵建今年預測股息率5.3厘。中交建與中鐵平均5.7 厘，中車時代僅1.8厘。

4）中鐵建H股今年跌幅，較A股（滬：601186）多21個百分點，今年初較A股折讓25%，現時增至46%。

5）人幣現時兌1.157港元，創17個月以來高位，今年以來升幅3.6%，對國企盈利折算為港元盈利，及對A股股價折算為港元有利，外幣債重國企尤其受惠。

＊中鐵建現價5.31元，已是2012年3月價位，超殘可擊，目標價7.8元，潛在升幅47%。中銀國際睇14.47元，瑞信睇12.58元。

同場加映：中國財險（2328）現價5.29元，往績PE低至4.3倍，是股價大跌的後果；今年以來，財險股價大跌44%，同業平均只跌23%。財險預測PE是否會大走樣？

今年上半年，財險賺131.8億元人幣，按年跌19%（跌36.4億元人幣），但這是因為期內付稅26.4億元人幣，而去年同期則有稅務「回水」16.5億元人幣；稅前盈利仍有增幅4%。上半年純利，已相等於去年全年的54%。下半年純利，估計可與上半年相若，全年賺263億元人幣，增長8%，預測PE更只有4倍。

再看股息，去年每股派0.461元人幣，今年預測0.5元人幣，高息11厘。若非股價近乎腰斬，則為6厘。同業平均股息率4.4厘，財險高出一倍有多。

財險現價5.29元，目標標9元，潛在升幅70%。大摩睇12元，大和睇10元。

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