疫情樓市｜首置客1,280萬購嘉湖山莊複式戶 創今年最大額成交紀錄

新盤熱潮刺激入市氣氛，天水圍嘉湖山莊錄逾千萬元成交，首置客斥1,280萬元購入複式戶，創下屋苑今年以來最貴銀碼成交個案。

新地(016)早前開售天水圍第3期Wetland Seasons Park後，購買力陸續回流二手市場。祥益地產蕭嘉偉表示，麗湖居4座高層複式特色戶，單位連461方呎空中花園，實用面積1,280方呎，建築面積1,539方呎，屬4房2廳間隔，業主今年7月以1,480萬元於市場放盤，經過3個月來先後5次減價，最終以1,280萬元賣出，實用呎價1萬元。原業主於1996年以417萬元購入，持貨24年，是次沽貨，帳面賺863萬元，升2倍。

蕭嘉偉表示，單位買家屬首置客，鍾情單位設有戶外空間，9月開始四周物色新界西各大一及二手市場特色戶型，昨晚決定入市嘉湖山莊特色戶，是次成交價創下今年嘉湖山莊最高售價單位。

祥益地產蕭嘉偉表示上述買家為區內分支客，以首置身份買入，買方鍾情戶外空間，上月開始物色新界西各大一二手屋苑特色戶型，曾參觀屯門新樓的低密度單位，直至昨晚決定入市嘉湖山莊複式連空中花園特色戶。

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