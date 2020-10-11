【投資導航】政府將推新iBond（通脹掛鈎債券），今次最低保證息率有2厘，明顯較現時一般做3個月港元定存只得0.25至1厘左右息率為高。如嫌iBond不夠高息，但又想幫手頭資金找出路，其實還有銀行新開戶定存優惠及外幣高息定存可供選擇。綜合七間銀行資料，定存入場門檻1,000元起，惟大部份優惠均需透過指定途徑申請。

港元定存方面，工銀亞洲推「e開戶」新客優惠，合資格客戶成功開立綜合賬戶後首三個月內及12月31日前經手機銀行成功開立3個月港元定存，可享4.2厘息率優惠；存款金額低至1,000元，累計存款金額最高8萬元。假設客戶以8萬元敍造3個月定存，全期利息840元。該行又有「e開戶多人同行優惠」，如新客再推薦兩人並開立8萬元3個月定存，每人可獲200元額外回贈，即全期賺息1,040元。惟要留意，如客戶在定存到期前提取，該行除不支付所有應計利息及回贈，更會收200元手續費。

滙豐中銀優惠需兌換資金

龍頭銀行滙豐的「外幣兌換及定期存款新資金優惠」，客戶即日起至12月31日，以合資格新資金兌換外幣及開立1星期或1個月定存，可於原有利率上享額外加1%年利率，入場金額為3萬元或以上等值。現時該行尚玉客戶敍造7天定存息率為5厘，即全期可得28.7元利息，其他類別客戶7天定存息率介乎1.8至4.9厘。

中銀香港亦有「特優港元定期存款優惠」，選用該行「綜合理財服務」的個人銀行客戶，透過兌換現有澳元、英鎊或加元資金開立等值5萬港元或以上7天定存，可享4厘息率；但要留意，滙豐及中銀的港元定存優惠均須透過指定途徑申請及為兌換資金，想享高息港元定存，即意味需先將手頭外幣兌換成港元。

參考以多間銀行亦有提供的英鎊定存優惠，以南商「倍高息定期存款」冠絕同儕，客戶10月30日前以5,000英鎊開立7天定存，息率高達10厘；該行另設「外幣兌換優惠」，如「南商理財」客戶透過指定渠道以電滙價將1萬港元或以上資金（以每筆交易計）兌換英鎊至外幣儲蓄賬戶或同時開立定存，可獲20點子兌換優惠。

中銀香港和滙豐亦有7天英鎊高息定存，分別為9.8厘及8.8厘。東亞顯卓理財客戶以等值5萬或以上港元兌換資金敍造7天英鎊定存，亦有5厘息；綜合戶口亦有4.5厘息，惟有關優惠每天上限等值100萬港元，客戶亦需在兌換英鎊後兩周內敍造有關定存才可享優惠。

除了英鎊，坊間亦有其他高息外幣定存選擇，如信銀國際客戶於12月31日前，經該行指定渠道以新資金1萬元人民幣敍造1年定存，可享2.1厘息。