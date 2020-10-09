虛擬銀行｜貸款業務成新戰場 天星「割喉價」低於2厘 Welab推出在即

不計上月底宣佈試業的富融銀行，本港虛銀已全數正式推出服務，當1%活期息成為基本盤，眾安銀行及天星銀行已經開拓貸款戰線吸客，貸款息率低至1.85%。

1%活期息率優惠，在虛擬銀行界可以說是相當基本，天星及螞蟻首2萬元活期定存息率分別是3.6%及2.5%，其後至50萬元定存息率分別為0.5%及1%；僅匯立銀行無提供相關優惠，而Livi首50萬元活期只有0.5%利息。

全球水浸兼低息環境下「息誘」存戶相當奏效，現時眾安銀行、匯立銀行及天星銀行提供高息定存計劃，其中匯立銀行首次敘造3個月定存，息率更高達3.7%，現正試業的富融銀行3個月定存息率高見5%，惟僅限股東機構員工開戶。

天星姚文松：貸款息率削至1.85%

存款戰線基本勾劃好之際，低息貸款戰線已經展開，眾安銀行及天星銀行先後推出個人貸款業務，上半年兩行貸款規模分別有6,013萬元及5,196.3萬元。

眾安銀行設30分鐘批核承諾，星期一至日即批即過數，最新推出「貸易抽」，申請貸款可贏38,888元現金獎或全期貸款免息獎勵。該行發言人回覆指，早前10萬元免息貸款活動已經結束，用戶反應熱烈，帶動整體信貸規模大幅增長，截至9月28日，貸款規模已突破3億元，較6月底增近4倍。

天星銀行候任行政總裁姚文松接受訪問時指出，自8月份削減貸款息率至1.85%後，貸款申請量按月升2倍，帶動上客量按月升40%，惟未有披露9月份數據。根據半年度報告，貸款規模為5,196.3萬元，當時開業日數只有20日。

姚文松續提到，現時貸款息率有一定競爭力，難有進一步下調空間，又認為虛銀對市場帶來一定衝擊，大型銀行亦先後下調收費，希望做到百花齊放、良性競爭。

匯立謝學海：貸款產品在沙盒測試

匯立銀行摩拳擦掌，準備推出貸款業務。該行行政總裁謝學海透露，貸款產品已在沙盒測試，會加強和金管局溝通，推出時間視乎測試結果而定，又稱有計劃申請財富管理牌照，為推出投資產品鋪路，未來亦會拓展生態圈，配合客戶消費和理財需要。

謝學海認為「香港客戶」需要簡單、快捷、好玩的銀行服務，又以精明、直接及接受新事物能力高來形容匯立銀行客戶，「我鍾意佢哋夠直接，會透過唔同渠道畀feedback銀行」，又指港人接受虛銀的速度較自己預期快。

提到早前反應熱烈、導致系統超負荷而被叫停的「高息快閃優惠」，謝學海指出，會持續收集並整理客戶意見，經慎重考慮及測試後才會重推。該行今年上半年蝕1.13億元，謝學海重申，WeLab集團旗下公司一般在3至5年達收支平衡，又指短期無增資需要。

7間虛銀半年累蝕逾8億元

撇除富融銀行因未開始營業，獲豁免提交有關季度或半年度報告直至開業為止，其餘7間虛銀已公佈半年度報告（見下表），半年累蝕8.45億元，當中Livi及Mox蝕1.84億元及1.73億元。

虛銀仍處於投資期，員工開支最主要成本，介乎4,421萬元至8,867萬元不等；其次是科技相關投資，匯立銀行、平安壹賬通及螞蟻銀行分別投資3,295萬元、1,214萬元及1,176萬元。

早前科大商學院發表研究報告，發現近七成人表示未來12個月不可能或極不可能開立虛銀戶口，原因離不開「已經有傳統銀行戶口」、「對虛銀缺乏信心」等。

市民對虛銀有戒心

本報記者訪問多位市民，普遍對虛銀存有戒心，認知亦不太高。26歲的王先生是眾安銀行用戶，稱開戶簡單，但並非活躍用戶，「實體銀行投資產品較全面」；廿歲出頭的李先生認出眾安銀行及匯立銀行商標，但擔心「唔係好信得過」，故未有開戶；22歲溫小姐表示有聽過虛銀，但卻無法辨認出虛銀商標；25歲鄭先生則指，不太了解虛銀運作，同時考慮安全問題，所以不打算開戶。

較年長一群對虛銀更為抗拒，71歲馬先生直指虛銀「根本上就唔安全」，無理由棄用實體銀行服務；吳先生及太太亦指「虛銀可信性低，無乜信心」；年逾50的陳先生亦指對虛銀無信心，「始終都係傳統啲好」，要考慮安全性、背景、資金來源，「或者政府會唔會好似我哋普通存款咁有保障，如果（銀行）執咗笠， 最低有幾多保障？」

傳統零售銀行業內人士亦潑冷水，直指虛銀目前未能提供全套銀行服務，低息貸款、高息吸存、高回贈優惠等全為燒錢招數，欠缺突圍機會，「最好賺嗰浸掂唔到，而家仲持續蝕錢，客戶拎完優惠就轉會，走唔出困局」，難料數年後景況，雖然同行如敵國，但也慨嘆「唔知屆時淨返幾多間」。

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