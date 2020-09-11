今期樓行｜疫情恐陷第四波 新盤今年撻定353宗 超出去年總數

世紀疫情恐陷入第四波，各行各業均受重挫，銀行逐步收緊水喉，最頭痕的是早前買樓、今年準備上會的新盤買家，正值經濟下行，隨時無法成交而撻定收場。本報統計今年新盤撻定數字，截至9月30日，新盤市場已錄得353宗撻定，高過去年全年的336宗撻定紀錄，亦屬近4年新高。

受疫情影響，今年新盤推售存難度，發展商均減慢推盤步伐，以致今年首三季一手成交量只有約1萬宗，惟撻定個案卻節節上升。本報統計一手住宅成交紀錄冊，截至今年9月30日，錄得353宗新盤成交撻定，宗數已超去年全年336宗，高出5%，同時亦屬近4年新高。所涉及的殺定金額有3.75億元，較去年全年的3.34億元高12%。

7成個案屬「撻大定」

今年撻定的個案中，多達246宗撻定是俗稱「撻大定」的個案，佔整體近7成。「撻大定」即是買家已經簽正式買賣合約，付了至少5%定金的成交後終止交易，大部份更是選用建築期付款的長成交期個案，在2018至2019年旺市時入市，至今年入伙上會才撞上樓市下行，引致撻定流血收場。

不過，在去年10月至今，用「林鄭Plan」承造8至9成樓按買新樓的建期交易，撻定宗數暫時只佔少數，因為該批新盤仍未到現樓期，實際的影響有待明年才浮現。

今年本港經濟環境向下，銀行在審批按揭上較以往嚴謹許多，加上採用高成數按揭對買家入息有較高要求，上會失敗而導致撻定的風險甚高。以一個800萬元新盤單位計算，若買家採用建期付款，最多可借9成按揭，即720萬元。以年息2.2厘計，買家月入要近6.6萬元才可過壓力測試，如果買家在臨近上會時，收入減少數千元至6.2萬元，銀行批按揭有機會批不足，只有677萬元，買家就需要額外籌錢上會。

至於今年撻定最多的新盤，就是嘉華（173）旗下白石角嘉熙，今年至今錄31宗撻定，發展商沒收逾4,000萬元定金。

而最特別的就是內房中冶置業（1618）的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，原定去年6月入伙，惟因為項目山坡工程問題而遲遲未批出滿意紙交樓，大批買家不願等待而撻定，今年以來錄28宗個案。發展商今年初表示，會因應一手買賣合約向該批買家退回全數定金及利息。最新在上周，發展商指項目進入交樓程序，料短期內以現樓重推。

航空業人士申6成樓按被銀行拒絕

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，受今年疫情影響，銀行在審批按揭上比以往審慎不少。她得悉，最近有航空業界人士向銀行申請承造6成樓按上車，慘遭銀行拒絕，原因是航空界近日盛傳會有大規模裁員潮，疑令銀行對航空業界的借貸收緊。此外，黃詠欣指，一些非固定收入，或依賴佣金的行業人士，近期若要借貸上車亦較困難，如零售業及酒店業等，銀行由以往要求提供6個月入息，變為最近3個月入息，以了解其最新的入息狀況。

黃詠欣認為，由於建期付款一般長達2年，中間樓價波動，上會風險就較大。她建議，若買家收入穩定，應及早向銀行敘造按揭，以確保上會成功。去年新按保政策以來，吸引大量新盤買家用建期借高成數按揭入市，雖然最近樓市回落，並有大量撻定出現，但黃詠欣不認為會令買家轉回用樓花按揭，因為買家多數仍受「低首期」吸引，部份更可以「畀少幾球」入市，認為買家用建期上車仍會為主流。

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