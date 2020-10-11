大圍新盤推售 沙田第一城周末日二手陷冰封

大型新盤登場搶盡全城焦點，加上多區地產代理動員促銷新盤，中原地產表示，本周末日十大屋苑錄得12宗成交，較上周末下跌20%。受鄰區新盤推售影響，上車屋苑沙田第一城，本周末日成交即時冰封，未聞成交。

本周十大屋苑較上周末減少3宗或20%，惟連續10周企穩雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍站新盤開價克制，排隊參觀人流眾多，新盤搶去大量二手客源，特別是中價物業，同區沙田第一城周末成交即時冰封。市場上二手平盤消化得七七八八，業主見市況回暖，即收窄減價幅度，買家則期望業主可提供更大的議價空間，買賣雙方持續拉鋸，二手成交量放緩。上周末日錄符4宗成交的觀塘麗港城,中原地產表示，屋苑本周同樣零成交。

美聯物業統計十大屋苑，本周末日同錄12宗，集團住宅部行政總裁布少明表示，10月份一手新盤料接連登場，其中，柏傲莊 I勢凍結不少購買力，各區二手成交受一定影響。他續稱，政府即將發表新一份施政報告，料主力著墨於經濟及防疫方面，預期在新盤氣氛熾熱帶動下，購買力持續釋放。

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