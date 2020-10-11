離職風波｜離開聯想兩日即跳槽小米 常程判賠525萬人幣 最壞情況強制離職

北京市海淀區勞動人事爭議仲裁委員會日前對「前聯想副總裁常程跳槽小米」一事公佈了裁決結果，小米（1810）副總裁常程需繼續履行競業限制義務，並支付違反競業限制義務違約金525萬元人民幣。

判決指，在裁決書生效之日起十日內，常程需支付聯想移動通信進出口（武漢）有限公司違反競業限制義務違約金，但同時駁回聯想移動通信進出口（武漢）有限公司的其他仲裁請求。

對於判決，聯想（992）表示，對該裁決結果表示歡迎並深受鼓舞。而代表常程的北京市中倫文德律師事務所發表聲明稱，針對該裁決書向法院提起訴訟，該裁決書依法未生效。

事源在去年12月31日，常程因「長期奮鬥在競爭激勵的手機一線，承受了巨大的業務壓力，家庭聚少離多」，決定辭任副總裁。並基於「個人身體健康和希望更多精力照顧家庭」的理由，才會選擇放下原先的職務。原先職位由移動亞太新興市場負責人趙允明接任，為公司中國區行動業務5年之內第4次換帥。

但兩日後，小米董事長雷軍於微博上公佈，常程加入小米擔任副總裁，負責手機產品規劃。後聯想集團回應稱，公司與所有高管均簽有競業禁止條款，如確有違約，公司將在法律框架內尋求問題的妥善解決，之後聯想提出勞動仲裁。

上月聯想表示，自2017年限制性協議簽署之日起，在常程離職前24個月內，聯想共計向常程支付了競業限制的股權對價500餘萬元人民幣。常程離職後，聯想亦向其支付了競業限制經濟補償。

常程到小米不足一年亦新聞多多，最「觸目」的是4月公司在微博宣傳新手機「小米10青春版」時，竟有「對面女生宿舍 每個精緻打扮美女的背後都有一個窩（我）」及「我看見你的褲襠」，疑是偷拍不雅內容，引起極大爭議。常程於微博致歉，指一條微博文案言論不當，對公共空間發言的嚴謹性理解認識嚴重不足，「影響很壞，引起網友不適，也給所有關心和喜愛我們的用戶造成了巨大的困擾，讓大家失望。我真的錯了，大家的批評我全部接受。」

有內媒分析指，小米與聯想在手機領域屬競爭關係，常程在聯想時已負責手機業務。而競業協議就是為了保護用人單位的技術和商業秘密，而由用人單位與勞動者協商簽訂的限制勞動者擇業權利、用人單位支付報酬的一種雙務合同。

目前常程已就裁決書向法院提起訴訟，若最後常程敗訴，最壞情況為常程需自己支付違約金，因向聯想簽署了競業限制，他可能強制從小米離職，返回聯想繼續履行職務。但從法院立案到雙方提證，若給了判決再不服上訴等，最終判決可能需要一年半載。

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